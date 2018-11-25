Украинские корабли ВМФ устроили провокацию у берегов Керченского пролива
Обсуждаем главные события недели с политологом Геворгом Мирзояном в эфире Радио "Комсомольская правда"
Украинские корабли ВМФ устроили провокацию у берегов Керченского пролива
Главные темы:
- Глава МИД Чехии назвал Россию опасной для Евросоюза.
- Великобритания считает Россию опаснее Игил и Аль-Каиды.
- Россиянина не выбрали главой Интерпола. «Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора А. Прокопчука сродни идее поставить лису во главе курятника», — говорится в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте республиканца Роджера Уикера.
- ФСБ: военные корабли Украины незаконно пересекли границу России.
- В Киеве заявили, что Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС.
- В Госдепе США заявили, что России не остановить Украину в стремлении жить лучше.
- Порошенко обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы на Украине.
- Дональд Трамп разрешил стрелять по мигрантам.
- Госдума решила оправдать ввод советских войск в Афганистан.
- Строительство стены на границе Украины-России затягивается.