2018-11-25T13:46:46+03:00
Картина недели
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Иван ПАНКИН@radio_kp

Украинские корабли ВМФ устроили провокацию у берегов Керченского пролива

Украинские военные корабли незаконно пересекли границу с РФ. Фото: пресс-служба Погрануправления РФ по КрымуУкраинские военные корабли незаконно пересекли границу с РФ. Фото: пресс-служба Погрануправления РФ по КрымуУкраинские военные корабли незаконно пересекли границу с РФ. Фото: пресс-служба Погрануправления РФ по КрымуУкраинские военные корабли незаконно пересекли границу с РФ. Фото: пресс-служба Погрануправления РФ по Крыму

Обсуждаем главные события недели с политологом Геворгом Мирзояном в эфире Радио "Комсомольская правда"

Украинские корабли ВМФ устроили провокацию у берегов Керченского пролива

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Главные темы:

- Глава МИД Чехии назвал Россию опасной для Евросоюза.

- Великобритания считает Россию опаснее Игил и Аль-Каиды.

- Россиянина не выбрали главой Интерпола. «Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора А. Прокопчука сродни идее поставить лису во главе курятника», — говорится в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте республиканца Роджера Уикера.

- ФСБ: военные корабли Украины незаконно пересекли границу России.

- В Киеве заявили, что Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС.

- В Госдепе США заявили, что России не остановить Украину в стремлении жить лучше.

- Порошенко обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы на Украине.

- Дональд Трамп разрешил стрелять по мигрантам.

- Госдума решила оправдать ввод советских войск в Афганистан.

- Строительство стены на границе Украины-России затягивается.

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В студии: Иван ПАНКИН, Надана ФРИДРИХСОН
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