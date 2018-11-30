2018-12-01T02:33:23+03:00
Вместо сериала
Дмитрий ЛЕОНТЬЕВКонстантин ПРИДЫБАЙЛО

От 16 до 60-ти: Украина закрыла въезд русским мужчинам

От 16 до 60-ти: Украина закрыла въезд русским мужчинамОт 16 до 60-ти: Украина закрыла въезд русским мужчинамФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Митя Леонтьев и Константин Придыбайло обсуждают последние события недели

От 16 до 60-ти: Украина закрыла въезд русским мужчинам

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Главные темы:

- Трамп отменил встречу с Путиным на G20 в Аргентине.

- От 16 и старше: Украина закрыла въезд всем русским мужчинам.

- Рогозин хочет проверить, были ли американцы на Луне.

- Шесть новостей этой недели, которые вы зря пропустили:

1. Сын Жириновского объяснил, почему он в Майами: это избирательный округ ЛДПР.

2. Появился рейтинг стран-убежищ на случай Третьей мировой войны.

3. В Таймз поспорили о расизме во Властелине колец.

4. Чубайс: либеральную идеологию не победить.

5. В Китае родился генномодифицированный ребёнок.

6. Рогозин хочет проверить, были ли американцы на Луне.

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