От 16 до 60-ти: Украина закрыла въезд русским мужчинам
Митя Леонтьев и Константин Придыбайло обсуждают последние события недели
От 16 до 60-ти: Украина закрыла въезд русским мужчинам
Главные темы:
- Трамп отменил встречу с Путиным на G20 в Аргентине.
- От 16 и старше: Украина закрыла въезд всем русским мужчинам.
- Рогозин хочет проверить, были ли американцы на Луне.
- Шесть новостей этой недели, которые вы зря пропустили:
1. Сын Жириновского объяснил, почему он в Майами: это избирательный округ ЛДПР.
2. Появился рейтинг стран-убежищ на случай Третьей мировой войны.
3. В Таймз поспорили о расизме во Властелине колец.
4. Чубайс: либеральную идеологию не победить.
5. В Китае родился генномодифицированный ребёнок.
6. Рогозин хочет проверить, были ли американцы на Луне.