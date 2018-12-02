Либеральный журналист «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко назвал Доктора Лизу «услужливым, потасканным ничтожеством»
Обсуждаем главные события недели с политологом Наданой Фридрихсон и ведущим Иваном Панкиным
Либеральный журналист «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко назвал Доктора Лизу «услужливым, потасканным ничтожеством»
Главные темы:
- Либеральный журналист «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко назвал Доктора Лизу «услужливым, потасканным ничтожеством». В Госдуме требуют от Генпрокуратуры проверить его оскорбительные слова.
- Член общественного совета при Минобороны России, известный телеведущий Сергей Брилев оказался гражданином Великобритании.
- Страны Евросоюза и США должны заблокировать доступ для российских судов к своим портам.
- Украина запртила въезд из России всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.
- G20: все хотели встретиться с Путиным. Даже Трамп не утерпел.
- Грузия. Победила Зурабишвили и она уже сделала заявления, что в отношениях с Москвой прорыва не будет.