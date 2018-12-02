2 Дек. 12:05 2018-12-02T13:33:08+03:00

Обсуждаем главные события недели с политологом Наданой Фридрихсон и ведущим Иваном Панкиным

Либеральный журналист «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко назвал Доктора Лизу «услужливым, потасканным ничтожеством» 00:00 00:00

Главные темы:

- Либеральный журналист «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко назвал Доктора Лизу «услужливым, потасканным ничтожеством». В Госдуме требуют от Генпрокуратуры проверить его оскорбительные слова.

- Член общественного совета при Минобороны России, известный телеведущий Сергей Брилев оказался гражданином Великобритании.

- Страны Евросоюза и США должны заблокировать доступ для российских судов к своим портам.

- Украина запртила въезд из России всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

- G20: все хотели встретиться с Путиным. Даже Трамп не утерпел.

- Грузия. Победила Зурабишвили и она уже сделала заявления, что в отношениях с Москвой прорыва не будет.