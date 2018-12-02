2018-12-02T13:33:08+03:00
Картина недели
Иван ПАНКИННадана ФРИДРИХСОН

Либеральный журналист «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко назвал Доктора Лизу «услужливым, потасканным ничтожеством»

Обсуждаем главные события недели с политологом Наданой Фридрихсон и ведущим Иваном ПанкинымОбсуждаем главные события недели с политологом Наданой Фридрихсон и ведущим Иваном Панкиным

Обсуждаем главные события недели с политологом Наданой Фридрихсон и ведущим Иваном Панкиным

Либеральный журналист «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко назвал Доктора Лизу «услужливым, потасканным ничтожеством»

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Главные темы:

- Либеральный журналист «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко назвал Доктора Лизу «услужливым, потасканным ничтожеством». В Госдуме требуют от Генпрокуратуры проверить его оскорбительные слова.

- Член общественного совета при Минобороны России, известный телеведущий Сергей Брилев оказался гражданином Великобритании.

- Страны Евросоюза и США должны заблокировать доступ для российских судов к своим портам.

- Украина запртила въезд из России всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

- G20: все хотели встретиться с Путиным. Даже Трамп не утерпел.

- Грузия. Победила Зурабишвили и она уже сделала заявления, что в отношениях с Москвой прорыва не будет.

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Тема: Кадыров предложил трудоустроить Кокорина и Мамаева в ФК «Ахмат», а главы МИД стран ЕС намерены утвердить план новых санкций против РФ

В студии: Иван ПАНКИН, Надана ФРИДРИХСОН
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