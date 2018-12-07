2018-12-07T22:08:51+03:00
Вместо сериала
Аббас ДЖУМАДмитрий ЛЕОНТЬЕВ

Спортсмен, комсомолец и просто красавец - составлен портрет среднестатистического коррупционера

Спортсмен, комсомолец и просто красавец - составлен портрет среднестатистического коррупционераСпортсмен, комсомолец и просто красавец - составлен портрет среднестатистического коррупционера

Аббас Джума и Митя Леонтьев подводят итоги недели так захватывающе, что никакой сериал не сравнится!

Спортсмен, комсомолец и просто красавец - составлен портрет среднестатистического коррупционера

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Главные темы:

- Спортсмен, комсомолец и просто красавец - составлен портрет среднестатистического коррупционера.

- Верховная рада признала украинских радикалов ветеранами боевых действий.

- Макрон пообещал наказать зачинщиков беспорядков во Франции.

- Семь новостей этой недели, которые вы зря пропустили:

1. В Грузии пресс-секретари министерств снялись в рекламе российского майонеза и вызвали скандал.

2. Дмитрий Киселев пообещал организовать рэп-фестиваль на нудистском пляже Коктебеля.

3. Владимирские депутаты хотят отменить бесплатное питание для "сытых" школьников.

4. Цукерберг собирался продавать данные пользователей Facebook.

5. Россияне стали искать дорогие бренды на АлиЭкспресс.

6. Украина отменит дружбу с Россией с 1 апреля.

7. Освящённый Луи Виттон. Пикабушники нашли инстаграм священника с лакшери-фото, и чтоб мы так жили.

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