12 Дек. 18:05 2018-12-13T14:50:11+03:00

25 лет ельцинской конституции. Надо ли сегодня её переписывать? 00:00 00:00

И. Емельянов:

- Сегодня мы начнем с заявления бывшего командующего королевскими ВМС Великобритании, адмирала Алана Уэста, который сообщил, что обострение напряженности с Россией похожа на ситуацию, которая предшествовала началу первой мировой войны… Вообще много чего вспоминает этот адмирал, и ему уже ответили и в Кремле, и в Совете Федераций, но вот ваше мнение – с чего вдруг британский отставной командующий ВМС обеспокоился?

Н. Стариков:

- Тут сразу возникает много вопросов. Я, надеюсь, неплохо знаю историю первой мировой войны и предысторию ее возникновения, я сразу начинаю думать, а кто у нас Франц Фердинанд, так сказать? Не приходит мне в голову какая-то кандидатура. А дальше начинаем думать над тем, что сказал этот уважаемый отставной британский военный – может быть, он имеет в виду, что сейчас Британия вместе с Россией начнут Германию как-то прессовать, а заодно еще Австрию с Венгрией? Так сказать, фрагменты Евросоюза. Но, мне кажется, сейчас отношения у нас с Великобританией совсем союзническими-то назвать невозможно. Поэтому, честно говоря, я вообще не вижу никаких параллелей. Я даже не понимаю, что он имеет в виду. Если он имеет в виду, что общая обстановка напряженная, так она и перед второй мировой войной была напряженная. Она и в 80-е годы ХХ века была напряженная. И Михаил Сергеевич начинал свою перестройку, не к ночи помянутый со своей перестройкой, потому что человечество было на грани ядерной войны. Мне кажется, что британский военный, который плохо знает историю первой, второй и всех остальных войн, но, может быть, хорош знает матчасть своего флота, решил порассуждать на темы, на которые ему лучше было бы, наверное, помолчать. И в итоге чушь какая-то…

И. Емельянов:

- Ну, он потом продолжил свою мысль и сообщил, что возможный ввод дополнительных кораблей НАТО в Черное море… собственно, пока там турецкие, румынские и болгарские суда находятся…

Н. Стариков:

- Опять мимо. Первая мировая война не началась из-за того, что кто-то куда-то какие-то корабли ввел. Но если уж британцы начинают вспоминать подробности первой мировой войны, да, пожалуйста, напомним им, что два немецких крейсера «Гебин» и «Бреслау» проплыли через Босфор и Дарданеллы, несмотря на то, что их как бы ловил целый британский флот. И проплыли они туда, потому что британцы их пропустили, для того, чтобы Турция получила эти корабли, обстреляла побережье нашей страны и таким образом тоже вошла в войну. Поэтому, иногда читая британских адмиралов, просто диву даешься – ребята, о чем вы вообще говорите?

И. Емельянов:

- Продолжая его же рассуждения – он видит скорое начало полномасштабной войны на Украине, если Россия «начнет использовать свои войска на Донбассе, а НАТО не рискнет вмешаться в этот конфликт». И это очень сложная дилемма, как он считает, перед НАТО. Не поможем Украине – Украины не станет. Поможем Украине – получается, будем воевать с Россией.

Н. Стариков:

- А если они помогут Украине, то Украины еще быстрее не станет… Но здесь, слушайте, уж совсем вы меня заинтриговали этим адмиралом… хотел бы увидеть его, подвести к карте и попросить показать Украину на карте Европы, которая была перед первой мировой войной. Где ж было это государство? Почему мы не знаем о его существовании? И никто, кроме этого замечательного адмирала, таких выводов не делает. А на самом деле, обстановка, конечно, тревожная. Поиронизировать над несчастным адмиралом мы можем, но по большому счету сегодняшнее положение Российской Федерации значительно хуже, чем положение Российской империи перед первой мировой войной. Центр силы в мире основной соединил всех тех, кто был разъединен перед первой мировой войной. Была Франция, была Великобритания, была Российская империя, была Германская империя. Два блока было, примерно равных, да. А сейчас Соединенные Штаты Америки со своими союзниками перетягивают любую ситуацию. Вот Китай – да, это то, что отсутствовало перед первой мировой. Но если уж продолжить до конца все эти аналогии, то, мне кажется, главный урок для России первой мировой войны заключается вот в чем. Наши англосаксонские партнеры стравливали между собой русских и немцев, для того, чтобы остаться в одиночестве. К сожалению, у них так все и получилось. Сегодня роль Германии в этом нехитром плане играет Китай. Поэтому главная задача американской дипломатии столкнуть между собой Китай и Россию. И все санкции, все их озабоченности, война на Украине – все это средства, способы давления на Россию, чтобы в конце концов либо подчинить нас своей воле и сделать инструментом, либо заставить ссориться с Китаем. То есть, все, что они делают, для того, чтобы столкнуть Россию и Китай в войне, добиться взаимоуничтожения экономического, человеческого, любого другого потенциала, и опять оставить себя единственной силой на континенте. Но я очень надеюсь, что российское руководство по сравнению с российским руководством столетней давности куда лучше представляет себе эти планы.

Алексей:

- Здравствуйте. Я вот что хотел сказать. В 2014 году нужно было сразу свою силу показывать с Украиной. Сразу же забирать Донецк и Луганск под Россию. А затем и Абхазию с Южной Осетией. И тогда бы никто из этих товарищей не сунулся. А сейчас они сильные… конечно, вы сами понимаете, война с кем может начаться… и мы все понимаем… А мы вот прикрылись, ради там детей олигархов за границей и т.д…. денежками их за границей… Конечно, сейчас они вооружились и сильнее могут оказаться.

Н. Стариков:

- Я думаю, Алексей, вам не понравится то, что я скажу. Но я в 2014 году это говорил и сегодня считаю, что это было правильное решение. Кстати, я не олигарх и никаких денежек и детей за границей не имею. Так вот, когда вы говорите о том, что нужно было забирать Донецк, Луганск и оставить всю остальную Украину, то я объясню, что вы на самом деле делаете. Вы русско-украинскую войну просто откладываете лет на 10. И все. Вы не решаете проблему, вы принимаете болеутоляющее лекарство, а саму болезнь вы не лечите. Вы что думаете, нацистская пропаганда на Украине не будет еще сильнее, если часть украинской территории вы таким образом изымите из государства Украины? Конечно, нет. Дальше вы упомянули Абхазию, Осетию, а про Приднестровье забыли? То есть, вопросов очень много возникает в этом смысле. И я считаю, что мы должны бороться за всю Украину. Только включение всей Украины в Таможенный, Евразийский союз, с показательными судами, с наказаниями преступников, позволит избежать того сценария, который запад готовит. А это война между Украиной и Россией. Вы, наверное, видите все-таки подготовку войны на территории Украины? Уже военное положение объявили… Но им нужны факты. Они факты иногда выдумывают, но, если вы дадите им эти факты, они воспитают поколения два, где в школе будут рассказывать и в букваре будет написано о том, что Россия – вот видите, мы же говорили вам, что она 500 лет нас угнетала, отнимала территорию – вот она ее и отняла. Поэтому то, что мы сегодня должны сделать, еще раз повторю, хотя многократно об этом говорили… Первое – принятие в российское гражданство жителей Донбасса. Всем, за исключением тех, кто совершил какие-либо преступления. Второе – принятие в российское гражданство всех граждан Украины. Заявление от России о том, что любой гражданин Украины имеет право на получение российского гражданства, за исключением тех, кто запятнал себя преступлениями. Вот это надо делать в первую очередь.

Евгений:

- Здравствуйте. Я хотел спросить у Николая Викторовича, когда он организовывал партию, озвучивалась цель прийти к власти в стране и в соответствии с программой и взглядами партии, строить политику страны. Вот сейчас партия ПВО преобразовалась в общественное движение, значит ли это, что цели теперь изменились?

Н. Стариков:

- Спасибо за ваш вопрос. Любая партия создается для того, чтобы прийти к власти. Партия Великое Отечество юридически существует, она никуда не делась, мы с коллегами инициировали создание общественного движения «Патриоты Великого Отечества».

И. Емельянов:

- Следующая тема нашего обсуждения – 25 лет с Конституцией, принятой при Борисе Ельцине. Вышло большое интервью с одним из авторов этой Конституции, Сергеем Шахраем, в «Комсомолке» и мы послушаем как раз соавтора законов, по которым мы сегодня живем, - Сергея Шахрая.

С. Шахрай:

- Конституция у нас одна, вот небольшая, 137 статей, а конституционных законов уже 96, по решению Конституционного суда, больше 100, которые имеют отношение к трактовке либо самого текста, либо правовых позиций Конституционного суда. У нас теперь Конституция это вот такой от пола полтора метра высотой талмуд. Она живет, она развивается. То есть, нашу Конституцию надо прежде чем менять и править, надо реализовать. Вот тот потенциал, который там заложен. То есть, я к тому, что можно чего-то придумывать, записывать, но в нашей стране, если меняется Конституция – это турбулентность, это хаос какой-то временный, это бардак. А ради чего? Во-вторых, можно те задачи, которые назрели, решить с помощью самих же конституционных механизмов. Законов. Решений Конституционного Суда.

И. Емельянов:

- И вот что Сергей Шахрай сказал обозревателю «Комсомолки» Александру Гришину в своем большом интервью, которое вы можете прочитать на нашем сайте. Но вот сегодня опубликованы так скажем размышления Дмитрия Медведева о том, что корректировки-то в Конституцию возможны.

Н. Стариков:

- Да что вы говорите? Это новое слово в юриспруденции. Мы говорим о том, что необходимы корректировки в Конституцию, очень давно. Приятно, что Дмитрий Анатольевич все-таки нас услышал. Но, вы знаете, когда я слушал господина Шахрая, мне захотелось сказать словами интернетмэма – ты ж мое золотко! Не читал еще интервью в «Комсомолке», грешен, обязательно прочитаю его, но есть у меня несколько вопросов к господину Шахраю, который так ласково, вкрадчиво рассказал нам, какая замечательная Конституция была написана под его руководством. Забыл, правда, указать, что там американские советники участвовали, но… как говорится, всяко бывает… может быть, некие незначительные архитектурные излишества ускользнули от его памяти. Так вот, вопрос первый. Я считаю, что статья, говорящая о том, что у нас ни одна идеология не может быть государственной, это неправильно. Должна быть государственной идеология.

И. Емельянов:

- У нас была, вон 70 с лишним лет…

Н. Стариков:

- По факту, сейчас у нас либерализм государственная идеология, хотя в Конституции это не записано, да. Но здесь мы можем дискутировать, как говорится, в конституционном поле… Бить друг друга не будем, будем цитатами из Конституции друг друга дубасить только. Но есть вещи, которые, мне кажется… вот я хотел бы посмотреть в глаза Шахраю или кого-нибудь, кто будет оспаривать это. Итак. Статья 5, пункт 2. Республика (государство) имеет свою Конституцию и законодательство. Поясняю контекст. Речь идет о том, что Российская Федерация состоит из субъектов федерации и вот написано, что республика, которая входит в состав России, - это государство. Я внимательно просмотрел всю Конституцию, - только в этой статье речь идет о том, что государство. Вопрос – господа авторы Конституции, вы не понимали, что слово «государство», вписанное в Конституцию в таком контексте, это нога, засунутая в закрывающуюся дверь, дающая возможность говорить о выходе и развале государства Российская Федерация.

И. Емельянов:

- Но 25 лет прошло, слава богу, не развалились, хотя вот эта лазейка, о которой вы говорите, есть…

Александр:

- Здравствуйте. Я недавно чисто случайно узнал, что армия и британские спецслужбы подчиняются монарху – в нашем случае, королеве. Это правда или нет? И, если они подчиняются королеве, тогда все понятно…

Н. Стариков:

- Александр, что касается Великобритании – мы обсуждаем Конституцию, а в Великобритании ее нет. Поэтому такой радости - отметить 25-летие Конституции – Великобритания не может. Нам говорят, что там конституционная монархия, но, дорогие мои, объясните мне, как может быть конституционная монархия, если нет Конституции? То есть, монархия-то может быть, но, чтобы она была конституционная, должна быть Конституции. В этой ситуации говорят – она неписаная. Но неписаные бывают только воровские законы, а все остальное где-то как-то записано. Ну, не бывает же неписаного Уголовного кодекса? Или, например, кодекс правил ПДД – неписаный? Вот вас штрафуют, а законы где-то в воздухе витают – ну, что это такое? Теперь – кто подчиняется королеве Великобритании? Она может назначить любого человека премьер-министром. Не того, кто выиграл выборы, а любого. То, что она назначает руководителя победившей партии – это обычай, а не закон. При этом она назначает премьер-министра Великобритании, Австралии, Канады и еще, если не ошибаюсь, 12 государств британского содружества. Далее. Она – Верховный Главнокомандующий. То есть, войну объявляет она. Высшие военные чины подчиняются ей. Далее. Она является руководителем исполнительной власти, то есть, парламента, составной частью законодательной власти – она ее возглавляет. И она, как мы уже выяснили, исполнительную власть тоже возглавляет. Осталось что у нас? Законодательная. Вот три ветви власти она возглавляет. Помимо этого, она еще глава англиканской церкви… Поэтому церковь, парламент, палата лордов, правительство, армия, спецслужбы – все подчиняются этой милой симпатичной старушке, которая, конечно же, не обладает никакой властью, так просто, погулять вышла… Вот когда мы все это перечислили, мы понимаем, что монархия не конституционная, а самая что ни на есть самодержавная, просто такая замаскированная. И последнее, что будет вам интересно. Если кто-то становится гражданином, например, Канады или Великобритании, он приносит присягу королеве лично. Не государству, не Великобритании или Канаде… У меня вот приходит только одна историческая параллель в этом смысле – Адольфу Гитлеру присягали немецкие солдаты и солдаты, вступавшие в СС. Адольфу Гитлеру, а не Германии. Александр, теперь вопрос. Как вы думаете, господин, который является главным автором нашей Конституции, случайно не заметил слово «государство» в статье 5/2, которая звучит так – республика (государство) имеет свою Конституцию и законодательство? Это он так замотался? По ночам готовили Конституцию, после того, как по парламенту из танков постреляли, через два месяца надо было Конституцию принимать, или это злой умысел? Как вы считаете?

Александр:

- Я довольно регулярно читаю Конституцию. Я в ней столько нашел таких моментов, которые надо уже не сегодня, а далеко позавчера было изменить, и причем, срочно… И кто ее писал – Сергей этот, даже фамилию не хочу вспоминать, или кто-то там еще вместе с ним, или кто-то ему там нашептывал из Европы или из Америки, - они преследовали только свои цели. А не цели России.

Н. Стариков:

- Статья 9. «Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности». Найдите здесь, пожалуйста, упоминание о том, что недра принадлежат народу Российской Федерации.

И. Емельянов:

- Год назад 61% опрошенных россиян назвали Конституцию РФ документом, который полностью или, скорее, отвечает нуждам страны и ее народа, а вот сейчас премьер Медведев сказал, что необходимо для актуализации органов власти и развития тех или иных прав, внести некоторые изменения в Конституцию. Но это мы обсудим после того, как послушаем Сергея Степашина.

С. Степашин:

- Главная норма, которая не работает сегодня – мы все-таки не создали полноценное социальное государство. Полноценное социальное государство предусматривает, что все люди равны, есть определенный достаток, есть определенный уровень жизни, а у нас если не 30% людей сегодня живут за чертой бедности, давайте откровенно говорить… Вот это главное, пожалуй, сегодня. Второе – конечно, требует совершенства и судебная система, и правовая система. Но вопрос не к Конституции. Ведь Конституция не может быть инструкцией. В Англии вообще Конституции нет. Конституция определяет направление работы, дает импульсы, стимулы, а дальше идут так называемые подзаконные акты, федеральные законы и т.д. Вот где проблема. Вот где кроется так называемая засада. Я бы вообще не стал ее менять – пусть поживет. Нам важно ведь сделать так, чтобы она работала.

И. Емельянов:

- Вот так бывший премьер Степашин так заочно полемизирует с нынешним премьером Медведевым относительно необходимости внесения изменений в Конституцию…

Н. Стариков:

- Я бы сказал, необходимости выполнения Конституции в части того, что нарушается в статье о том, что Россия это социальное государство. Я совершенно со Степашиным согласен – эта статья нарушается. Конечно, уровень жизни людей, те зарплаты и пособия, которые выплачиваются, они не могут соответствовать уровню государства, которое называет себя социальным./Дальше. Проведенная пенсионная реформа, на мой взгляд, это прямое нарушение этой статьи. Потому что, когда люди должны выходить позже на пенсию, это тоже словом «социальное государство» назвать невозможно. Вот если бы пенсию увеличили раза в полтора-два, тогда можно было бы со своим народом поговорить – серьезное увеличение денежного размера пенсии, да, так сказать, на пенсию можно выходить попозже. Здесь же просто перенесение возраста.

И. Емельянов:

- А что такое актуализация статуса органов власти, предлагаемое Медведевым?

Н. Стариков:

- Это надо спросить его. Потому что наши чиновники очень часто говорят на том, что Орвал называл новоязом. То есть, не всегда понятно, что они имеют в виду. Но есть конкретный вопрос, который точно надо решить и который партия «Единая Россия», которой руководит Дмитрий Анатольевич, имеющий конституционное большинство, напомню, в Госдуме, никак не хочет, потому что слово «не может» не может быть применено, не хочет решать. Вот мы с вами прочитали сейчас статью 9 и вот эти первые главы – здесь не написано, что недра России принадлежит народу… Значит, понятно, что нужно изменять эту статью, другие статьи, но дело в том, что, согласно российскому законодательству, изменения этих статей возможно только в случае созыва специального конституционного органа – конституционного собрания. Так вот, это написано, но сам закон, как собрать этот конституционный орган, не принят с 1993 года. Поэтому эту статью изменить невозможно. Случайностью это быть не может. Потому что, ну, ребята, у вас 80 с чем-то процентов, контрольный пакет, в Государственной думу, ну, хорошо, вы не хотите радикально изменять, но измените хотя бы одну эту статью – напишите «недра принадлежат российскому народу» - в чем проблема? Соберите конституционное собрание… почему этого не делается? Я не знаю, что имел в виду Дмитрий Анатольевич, но очень хочу надеяться, что речь идет, в том числе, и о принятии закона о конституционном собрании.

Евгений:

- Добрый вечер. Хотелось бы пару слов о Конституции сказать. В свой программе авторской «Полный контакт» Владимир Соловьев упомянул о своем интервью, которое он брал у господина Кудрявцева, одного из авторов… ныне покойного. И, когда он его спросил, почему не написано в Конституции, что недра принадлежат народу, господин Кудрявцев, потупив очи долу, сказал – это была личная просьба Бориса Николаевича, которому теперь, видимо, за это стоит памятник и Екатеринбурге и Ельцин-центр… Теперь по поводу пенсионной реформы – абсолютно согласен со Стариковым, которого очень уважаю. Одним из авторов этой реформы является господин Назаров, закончивший институт переходного периода работавший Гайдара, академию народного хозяйства при правительстве РФ, ряд американских вузов…

И. Емельянов:

- Евгений, а вопрос ваш в чем?

Евгений:

- А когда такая, извините за выражение, публика занимается экономическими вопросами, можно ли надеяться нам всем, и Степашину, в том числе, что у нас будет социальное государство? Как может быть при капитализме социальное государство, скажите?

Н. Стариков:

- Во-первых, я хочу поблагодарить уважаемого радиослушателя, потому что он ответил на вопрос, который мы задали – кто у нас являлся и откуда у нас отсутствует формулировка о принадлежности недр?

И. Емельянов:

- Правда, Ельцин уже ответить не может, говорил он это или нет…

Н. Стариков:

- Сегодня на западе мы видим разные виды капитализма. Вроде капитализм одинаковый, а абсолютно разный. В Швеции один, в Америке другой, в Германии третий, в Гватемале четвертый и т.д. То есть, речь идет даже не о том, что где-то построили более справедливый строй. Сегодня социализм, по сути, в том понимании, в котором он был в Советском Союзе, наверное, остался в Северной Корее. Потому что то, что сегодня мы видим в Китае, это некий другой социализм, если его вообще можно назвать социализмом. Так вот, дело идет о доходах государства, которые там существуют. В одном государстве доходы очень маленькие, поэтому там делить практически нечего. А если еще и олигархи там сильны, то идет просто ограбление народа, перетягивание ресурсов в пользу богатых и бедные становятся беднее, а богатые богаче. Там же, где у власти находятся люди поскромнее или есть королева, которая немножко их на место ставит, там начинается деление теми доходами, которые имеются. Но общая тенденция очень неприятная – идет сворачивание социального государства в целом в мире. Пенсионный возраст повышается везде. И я это говорю не для того, чтобы объяснить, почему у нас он повышается, а общее направление. И наши горе-реформаторы в этом смысле действуют по методичкам МВФ, который всем рассылает одни и те же методички. Поэтому во всем мире сворачиваются права трудящихся. Трудящиеся должны, с точки зрения этой логики, работать больше, а получать меньше и отдыхать меньше. Происходит это по одной причине – исчез альтернативный центр силы. Исчез Советский Союз. Эти права трудящиеся получили только благодаря тому, что у нас произошла революция и мы пролили огромное количество своей крови, чтобы эти завоевания защитить во время Великой Отечественной войны. Исчез Советский Союз и исчезают эти завоевания. И, если не появится альтернативный центр силы, который провозгласит социальную справедливость, здесь я уже, простите, намекаю на Российскую Федерацию, как на потенциальный возможный необходимый для всего мира центр силы, то эти права трудящихся растают по всему миру. В Никарагуа они растают раньше, а в Соединенных Штатах, из-за того, что там печатный станок денежный, растают в последнюю очередь. Но судьба этих прав трудящихся будет везде одинакова.

Алексей:

- Добрый вечер. Николай Викторович, я вас очень уважаю, вы очень умный человек, но сейчас Англия – наш враг и, чтобы с ним бороться успешно, нужно знать его историю и попытаться понять. Так вот, британская королева никакой не абсолютный монарх. Даже я помню в позапрошлом веке какой-то британский парламентарий сказал – а тогда была Виктория, выдающаяся женщина – что, если британский парламент примет постановление о ее казни, она обязана его подписать. Более того, в Британии нет Конституции, но там и нет Уголовного кодекса. Это что ж, там нет уголовников? Это право базируется на каких-то традициях, прецедентах и т.д… И еще я бы хотел сказать про Шахрая и про Конституцию 1993 года. Тогда была совершенно другая ситуация. Сепаратизм был везде. Татарстан там, все. Поэтому нужно было бросить им какую-то кость. И вот они бросили ее таким образом.

Н. Стариков:

- Благими намерениями мы знаем куда выстлана дорога, да? В Советском Союзе тоже решили оставить право на выход и чем это закончилось, мы с вами знаем. Когда товарищ Сталин говорил – давайте оставим, бог с ним, ничего, он же не представлял себе, что к власти может прийти Горбачев, Ельцин и все эти ребята. Но они пришли, так и случилось. Поэтому надо саму возможность развала государства законодательно устранять. Пусть тот, кто пытается развалить государство, будет тем, кем он является на самом деле – преступником. Пусть у него не будет никакой конституционной маски, что он действует по закону. Потому что, если бы не было статьи о выходе из Советского Союза, то действия Горбачева сразу бы выглядели как государственная измена.

Что касается Великобритании… Я не соглашусь с вами, особенно, когда в качестве аргумента приводится цитата «какого-то политика из прошлого века»… Не думаю, что королева с радостью подмахнет себе смертный приговор, потому что, еще раз подчеркну, она является главой парламента, она в любой момент может распустить любой кабинет и любой парламент.

Юрий, Находка:

- Доброй ночи. Я бы хотел, чтобы в Конституцию внесли новую статью о временном лишении гражданства Российской Федерации на два, три, пять лет – для тех, кто богу молится на запад… вот пусть или выезжают, или будут лишены конституционных прав временно на тот же срок. Оцените, как такая идея?

Н. Стариков:

- Я даже скажу вам, какая это статья, потому что среди вопросов господину Шахраю это как раз один из тех, что я себе записал. Значит, статья 6, пункт 3 – гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Эта норма, на мой взгляд, должна быть из Конституции изъята и лишение гражданства должно быть определенной процедурой. Например, господина Скрипаля я не хочу видеть среди граждан Российской Федерации. Изменникам - не место, надо их лишать гражданства.

И. Емельянов:

- В последней части нашего эфира попробуем успеть обсудить то, что творится во Франции, в том числе, последние трагические события в Страсбурге, в городе курортном, в городе, с которым связаны приятные воспоминания… про этот город писали до сих пор как о городе, в котором тихо, спокойно и красиво. Но теперь там расстрелял местный житель людей, скрылся раненый на захваченном такси и накладывается ли это на те события, которые происходят по большей части в Париже, где горят машины, витрины, где происходит нарушение Конституции… с чьей стороны? Со стороны протестующих, со стороны полиции, либо, наоборот, соблюдение конституционных прав граждан, которые свободны выражать свою волю? Вот то, что случилось в Страсбурге, это звенья одной цепи или нечто иное?

Н. Стариков:

- Сначала скажу, что, на мой взгляд, то, что случилось в Страсбурге, непосредственно связано с тем, что происходит во Франции в целом. А происходит там вот что. Макрон, которого нам не жалко, который не союзник России, который не соратник России и вообще нам до него дела никакого нет, попытался ввести независимую от тех глобалистов, которые привели его к власти, игру. Заговорил о европейской армии, сказал, что не будет на НАТО деньги перечислять и вот ему устраивают такие показательные выступления – чисто по цветным технологиям. При этом, обратите внимание – никто не захватывает ни органы власти, не создает альтернативных органов… Даже странно… То есть, руководства нет. А, значит, вопрос захвата власти не стоит. В этом отличие, например, от того, что происходило на Украине, где оккупировали и здание, и троица вот эта была, которая ходила и общалась, а часть ее потом просто исчезла после победы так называемой революции… Давят на Макрона. Давят, давят, давят… Видимо, додавили. Макрон выполняет определенные требования, но эти требования он выполняет, скорее, чтобы не потеряли лицо те, кто организовывал протест. Ну, что такое, представляете, общество кипит, выходит Макрон и говорит – каждому по 100 евро. Это даже как-то унизительно к своим гражданам, к своим избирателям с таким предложением выходить. И обратите внимание, самое главное – он ни в коем случае не вводит закон на большие доходы - налог на повышенное богатство – что требовали от него. Почему не вводит? Потому что Макрон это президент от мировых банкиров, для которых этот закон крайне непопулярен. Поэтому все, что угодно, кроме введения этого налога. А вот теперь мы подходим к тому, что произошло в Страсбурге.

И. Емельянов:

- Там ведь история такая – что расстрелял во время рождественской ярмарки людей человек, пусть имеющий французский паспорт, но явно арабского происхождения. Это может вызвать всплеск межнациональных разборок?

Н. Стариков:

- Дело в том, что мы не знаем, кто расстрелял. Нам сказали, что расстрелял этот человек. Почему я так акцентирую внимание? Потому что до этого очень много было странных терактов в Европе. В Германии и во Франции. Кто-то стрелял, на грузовике куда-то врезался, обязательно забывал паспорт в машине, чтобы было крупно что показать по телевидению, а потом его обязательно убивали при захвате. Во Франции, если помните, был какой-то стрелок – 200 полицейских его осадили, ворвались в квартиру, изрешетили пулями… то есть, никогда никого живым не захватывали. Вот посмотрим, что будет в этой ситуации.

И. Емельянов:

- Говорят, раненым ушел на захваченном такси.

Н. Стариков:

- Посмотрим. Так вот, в чем здесь акцент, в состоявшемся вот этом террористическом акте? Он меняет информационную картину того, что происходит во Франции.

И. Емельянов:

- Переключает внимание людей с одного на другое?

Н. Стариков:

- Здесь может быть несколько версий. Одно для меня очевидно. Что этот террористический акт точно организован, потому что во Франции идет давление на Макрона. Вариант первый. Те, кто давят на Макрона, показывают, что они будут продолжать дестабилизацию и Франция станет совсем неприятным местом для проживания. Людям и праздник испортим, если вы, господин Макрон, будете и дальше упорствовать в своем. Вариант второй. Команда Макрона политтехнологически хитро пытается переключить внимание граждан, которые, конечно, готовы разбивать витрины, но совсем не хотят, чтобы в их городах начали автоматные очереди раздаваться. Итак – ну, может быть, тогда остановимся, стабилизируем ситуацию? Вариант третий я вам могу назвать. Те, кто давят на Макрона, додавили, Макрон сказал – да, я согласен, но вы мне какой-то повод-то дайте, чтобы я лицо сохранил. Ему говорят – повод будет. И происходит террористический акт, и Макрон выходит на сцену, как объединитель, защитник стабильности и правопорядка. Ситуация разрулена, конфликт в обществе никак не решен, всем раздали по 100 евро… Конечно, к сожалению, для российских реалий это сумма, а для реалий западной Европы это, собственно говоря, крохи.

И. Емельянов:

- То есть, цена спасения Макрона – человеческие жизни в провинциальном французском городе?

Н. Стариков:

- Возможно. Не знаю. Но это не просто так произошло. Версия, что сидел, сидел исламист и решил именно в этот день взять автомат и пойти кого-то пострелять, я в это не верю. Потому что миллионы беженцев заведены в Европу. Часть из них это спящая агентура. Часть из них будет завербована или была завербована. Посмотрите, как осуществляются теракты в Европе так называемой запрещенной в России организацией ИГИЛ? Берет молоток в Париже и бежит с молотком на полицейских. Ну, уровень какой-то детсадовский. Или с ножом бросаются в Лондоне террористы. А вот когда надо осуществить теракт, оказываются и гранаты, и автоматическое оружие. Поэтому здесь, для того, чтобы понять, кто стоит за этим терактом, просто не хватает еще информации. Поэтому здесь посмотрим, как будет ситуация развиваться.

Виктор, Ростов:

- Здравствуйте. Хочу сказать Николаю Старикову, что все, что он описал в книге «Разгадка революции 1917 года», полностью все повторяется. Это все сделано, скорее всего, западом. Нам не стоит переживать и нервничать, что там у них происходит – эта вакханалия спланированная. А что нам нужно сделать – это взять пирожки нажарить и отнести к посольству Франции. Как вот американцы на Украине раздавали пирожочки, им тоже раздать…

Н. Стариков:

- Тогда уж не к посольству надо…

Виктор:

- Ну, туда ж не доедут наши люди обычные…

Н. Стариков:

- Слушайте, если пирожки будут ядреные, так еще и лучше…

Виктор:

- Ну, наверное… А так, вот то, что вы написали в книге, я недавно ее прочитал, спасибо вам за нее – весь механизм одинаковый… Почему только не понимают… но, думаю, что понимают этот механизм, просто так вот людям мозги компостируют этими всеми…

Н. Стариков:

- Спасибо за добрые слова. Еще раз хочу подчеркнуть – то, что происходит сейчас во Франции, вообще не наша игра. Разговоры о том, что Россия к этому имеет какое-то отношение, это больше похоже на шутку. Наша проблема заключается в том, что мы не занимаемся нашими конкурентами. Мы не вводим против них санкции, не ведем информационную войну против них, не пытаемся осуществлять цветные революции – мы ими не занимаемся вот во всем этом спектре. А они нами занимаются. Они вводят санкции, высылают наших дипломатов, захватывают наших девушек и сажают их в тюрьму… Поэтому мы должны в сегодняшней ситуации, во-первых, начать заниматься, во-вторых, понять, кто мы, что мы, кто наши друзья и кто наши враги. До сих пор каша в голове у части наших государственных деятелей. Мне кажется, что некоторые наши товарищи, когда говорят про партнеров, они говорят искренне. Они не понимают, что это вековые противники. Не партнеры, а про-тив-ни-ки. Они, кстати, для своего населения нас-то противниками называют, а не партнерами. Там постоянно идет кампания с перехлестом, с несуществующими нашими преступлениями и винами, но она идет. А у нас – все они хорошие, но они просто заблуждаются, давайте попробуем в сто тысяч первый раз объяснить им, что мы такие же демократические, у нас тоже много партий, мы тоже в основном белого цвета кожи, а, значит, у нас нет повода для… Они с нами борются не потому, что мы коммунисты, не потому, что мы монархисты, а потому, что мы русские, разных национальностей, у нас огромная страна, богатство, они нас боятся, ненавидят и хотят эти богатства получить в свое пользование. Вот почему. Вот когда мы это поймем, мы выдохнем, вздохнем и начнем наше богатство, наш народ, нашу территорию сохранять. Вот это главное!

И. Емельянов:

- Как вы полагаете, а возможно ли нечто подобное у нас? Или слишком разная ситуация внутри страны и слишком разный уровень давления на верховную власть во Франции, предположим, в Германии и у нас?

Н. Стариков:

- Нашим спецслужбам большое спасибо, что они останавливают террористические акты, а что касается развития ситуации в Европе, это зависит от того, кто на самом деле стоит за этим терактом. Мы с вами три версии обсудили, в зависимости от того, какая из них настоящая, так и будет развитие событий. Либо ничего не будет, либо, может быть, не дай бог, произойдет еще что-то…