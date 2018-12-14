2018-12-14T22:32:04+03:00
Вместо сериала
Аббас ДЖУМАДмитрий ЛЕОНТЬЕВ

Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам

Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархамЧубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам

Аббас Джума и Митя Леонтьев подводят итоги недели так захватывающе, что никакой сериал не сравнится!

Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам

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Главные темы:

- Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам

- CNN: китайские власти начали мстить канадцам за арест финдиректора Huawei

- Цифровой тоталитаризм: как Facebook дирижирует свободой мнений

- Пять новостей этой недели, которые вы зря пропустили:

1. Глава Google объяснил, почему при запросе «идиот» поисковик показывает фото Дональда Трампа.

2. "Это действительно я": президент Нигерии опроверг слухи о своём клонировании.

3. Умер «мускулистый кенгуру» Роджер, ставший мемом и одним из символов Австралии.

4. «Россия 24» выдала за робота Бориса ряженного в костюм танцора.

5. В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета.

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