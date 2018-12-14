Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам
Аббас Джума и Митя Леонтьев подводят итоги недели так захватывающе, что никакой сериал не сравнится!
Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам
Главные темы:
- Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам
- CNN: китайские власти начали мстить канадцам за арест финдиректора Huawei
- Цифровой тоталитаризм: как Facebook дирижирует свободой мнений
- Пять новостей этой недели, которые вы зря пропустили:
1. Глава Google объяснил, почему при запросе «идиот» поисковик показывает фото Дональда Трампа.
2. "Это действительно я": президент Нигерии опроверг слухи о своём клонировании.
3. Умер «мускулистый кенгуру» Роджер, ставший мемом и одним из символов Австралии.
4. «Россия 24» выдала за робота Бориса ряженного в костюм танцора.
5. В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета.