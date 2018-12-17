2018-12-15T23:09:03+03:00
Государственный интерес

О том, как видят будущее Союзного государства на Евразийском пространсте ведущие экономисты, политологи и ученые союзного государства

О том, как видят будущее Союзного государства на Евразийском пространсте ведущие экономисты, политологи и ученые союзного государстваО том, как видят будущее Союзного государства на Евразийском пространсте ведущие экономисты, политологи и ученые союзного государства

В Москве в начале декабря прошло заседание Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания России и Российско-Белорусского экспертного клуба

О том, как видят будущее Союзного государства на Евразийском пространсте ведущие экономисты, политологи и ученые союзного государства

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