О том, как видят будущее Союзного государства на Евразийском пространсте ведущие экономисты, политологи и ученые союзного государства
О том, как видят будущее Союзного государства на Евразийском пространсте ведущие экономисты, политологи и ученые союзного государства
В Москве в начале декабря прошло заседание Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания России и Российско-Белорусского экспертного клуба
О том, как видят будущее Союзного государства на Евразийском пространсте ведущие экономисты, политологи и ученые союзного государства
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