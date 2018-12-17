2018-12-18T17:28:34+03:00
Большая ипотека
Елена АРАКЕЛЯНЕлена АФОНИНА

Купить нельзя пройти мимо: расставляем итоговые запятые на рынке недвижимости

Генеральный директор компании застройщика ЛСР Недвижимость Москва Иван Романов в гостях у Радио «Комсомольская правда»Генеральный директор компании застройщика ЛСР Недвижимость Москва Иван Романов в гостях у Радио «Комсомольская правда»Фото: Иван МАКЕЕВ

Что делать в последние 2 недели перед новым годом, если в планах было купить квартиру, разбираемся в подкасте «Ваш дом» Радио «Комсомольская правда»

Купить нельзя пройти мимо: расставляем итоговые запятые на рынке недвижимости

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Е. Афонина:

- Мы приветствуем в студии нашего сегодняшнего гостя – генеральный директор компании застройщика ЛСР Недвижимость Москва Иван Романов. Можно сказать, что наш сегодняшний эфир сформирован по запросам нашей аудитории. Потому что в прошлый раз мы оценивали рынок недвижимости вообще, а сейчас наши слушатели требуют конкретики.

Е. Аракелян:

- Да. И главный вопрос, который так или иначе возникает – осталось практически две недели – чего не делать в эти последние дни уходящего года, а что, наоборот, надо обязательно покупать, если есть на это средства и желание?

И. Романов:

- Сегодня мы как никогда близки к тому, чтобы исполнить эти все наши желания. Не только по причине того, что новый год на носу, а по причине того, что ставка ипотечная еще приемлемая, а условия, на которых предлагается приобрести сейчас жилье, очень привлекательны. Поэтому чего не надо делать, так это точно не надо откладывать это до после нового года. Нужно здесь и сейчас принять решение, а с выбором мы, конечно, вам поможем.

Е. Афонина:

- Отлично. С выбором. Это самое главное. Потому что, когда люди начинают изучать те предложения, которые есть, на первый взгляд, кажется, что их огромное количество. Потом начинаешь отсеивать одно, другое, третье… и в итоге остается буквально 2-3 объекта, на которые ты обращаешь внимание. Но ведь есть же, наверное, те нюансы, о которых покупатель даже не подозревает, когда обращает в первую очередь свой взор на финансовую составляющую и привлекательность объекта. Вот что еще есть в выборе, о чем, может быть, люди даже не догадываются, на что надо в первую очередь обращать внимание, выбирая для себя недвижимость?

И. Романов:

- Поведение покупателей на рынке за последние годы здорово изменилось. Если раньше они выбирали, прежде всего, по цене и по этой причине – чем более дешевым было предложение, тем больше оно пользовалось спросом и секрет завладения успехом в продажах был очень прост. Продавать как можно дешевле. В последнее время очень изменилось то, что на первый план у покупателя вышла надежность. Поэтому они, прежде всего, ищут застройщиков, в которых они уверены, что с ними можно связать свое приобретение и успешно реализовать намерения по приобретению квартиры. Второе. Когда уже у перечня застройщиков, которые внушают доверие покупателей, есть перечень объектов, определяется место и, если среди определенного местоположения, устраивающего покупателя, есть выбор среди различных объектов, тогда уже выходят на первый план и становятся критериями выбора отличия этих объектов. За последний год-полтора главная тенденция заключается в том, что покупатель рассчитывает купить за те же деньги больше опций – и по этой причине битва за покупателя среди девелоперов сводится к тому, что все добавляют что-то интересное, новое, отличающееся от других объектов, стремясь к индивидуальности. К тому, чтобы вот это конкурентное преимущество стало очевидным для покупателя. И очень важно тогда уже отметить, что между бизнес-классом и комфортом очень близки стали вот эти границы, они стали размытыми, потому что очень часто в эконом-классе добавляются опции, которые раньше можно было найти только в объектах бизнес-класса или даже элитного.

Е. Афонина:

- Я понимаю, что сейчас наши радиослушатели находятся в таком положении – вот он, товар, пойди, выбери что-нибудь… Давайте на конкретных примерах, может быть, чтобы было проще… чем отличается, допустим, бизнес-класс от эконом-класса и комфорт-класса. Вот что это за понятия, как в них определяться?

И. Романов:

- Скорее всего, когда вы слышите такие предложения, это не больше, чем рекламный ход, потому что все-таки разрыв между этими двумя сегментами остается очень значительный по цене квадратного метра. Прежде всего, их отличает, конечно же, месторасположение. И определенный набор опций не может изменить это местоположение и, чем бы мы ни нафаршировали этот объект, а он будет находиться за МКАДом, он не станет от этого бизнес-классом, не станет сопоставимым с другими объектами, которые расположены, например, в пределах третьего транспортного кольца.

Е. Афонина:

- Что за опции? О каких опциях вы говорите? На что сейчас идут застройщики, для того, чтобы привлечь внимание к таким объектам?

И. Романов:

- Стало уже обычным для комфорт-класса высококачественная отделка мест общего пользования. То есть, это входные группы, этажные холлы. И отделка фасадов. Сделать объект индивидуальным, выделяющимся на фоне других, это тоже такая важная опция, которая из эконома перешла в комфорт. И сейчас уже в комфорт-классе вы обращаете на это внимание.

Е. Афонина:

- Хорошо, тогда сразу поймаю вас на этой мысли… Давайте вспомним компанию Урбангрупп, которая сейчас, как мы понимаем, для многих стала очень большой болью – и финансовой, и головной. Ведь там у них были шикарные фасады… но ни метро, ни транспортной доступности там рядом не было. То есть, туда доехать можно было только на кривой кобыле. Однако, как красиво выглядели дома! И ведь люди их покупали!

И. Романов:

- Совершенно верно. Вот здесь как раз было такое перепозиционирование. То есть, с точки зрения потребности покупателя в данном месте, это были излишества. Когда их предлагают бесплатно, конечно, они становились для кого-то, может быть, даже причиной принятия решения в отношении выбора именно этого дома. Но в конечном счете вот эти опции, за которые покупатель не готов платить, они как раз и сыграли, наверное, ту критическую роль отчасти в крахе этой компании.

Е. Афонина:

- То есть, нужно не только нам, покупателям, смотреть на фасад, но и оценивать надежность самой компании, а, соответственно, девелоперам застройщикам не нужно переоценивать свои силы, да?

И. Романов:

- Совершенно верно. В качестве иллюстрации того, что в комфорт-классе появляется все больше и больше опций из бизнес-класса, приведу следующее. В нашем проекте «Лучи», который расположен в Солнцево, есть подземный паркинг. Совсем недавно подземный паркинг был атрибутом только бизнес-класса. А сейчас уже это доступно, в том числе, и в комфорт-классе. Понимая, что для этого сегмента выбор квартиры и ее параметры являются наиболее критическими и покупать на начальной стадии, в том числе, и парковочное место, является такой дополнительной роскошью, мы постарались сделать на самых начальных этапах наилучшие условия по приобретению. Цена самая низкая, рассрочка самая длинная – только приобретайте. Второе – это кладовые. Несколько лет назад появились они первоначально в бизнес-классе, они позволяли расширить пространство свой квартиры для размещения чего-то, что не требуется каждый день… А теперь они появились в комфорт-классе и стали таким же обязательным атрибутом. Это, конечно, здорово отличает наш проект от многих других, которые не имеют таких опций. Это как раз иллюстрация того, как опции перекочевывают из одного сегмента в другой. Отвечая на ваш вопрос по поводу бизнес-класса, чего же нет в эконом-классе – это, конечно, места. Когда до центра можно доехать комфортно там за 15 минут, когда это пять километров до центра – например, в нашем проекте Зиларт, это как раз отличает бизнес-класс. Если же к удобной транспортной доступности добавляется еще и очень разносторонняя инфраструктура – не просто детский сад и школа, как в комфорт-классе, а когда к этому добавляются и удобное пространство для отдыха, рекреакции, парки, которые расположены либо у самого жилого комплекса, либо являются частью жилого комплекса, как у нас – парк Тюфелева роща построен даже еще раньше, чем введены дома в эксплуатацию. Уже парк успели оценить москвичи, а завтра те, кто будет заселяться в эти квартиры, будут пользоваться им и он будет просто у их дверей. Другой пример. Ленинградка,58 – это наш новый проект, который мы ввели совсем недавно в продажу в районе метро «Водный стадион» - большое количество видовых квартир, особенно с окнами в пол, с очень такими эргономичными, с одной стороны, планировками, но, с другой стороны, подтверждающими статус этого покупателя, - это то, что отличает бизнес-класс. И в окружении 300 гектаров различных парковых зон, а вид на огромное Химкинское водохранилище – это как раз то, чего никогда не будет в эконом-классе, это как раз и позиционирует объект в более высокой как ценовой нише, так и в бизнес-классе.

Е. Афонина:

- Вы знаете, есть еще какой-то, может быть, миф, может быть, стереотип, но вот нам еще с советских времен кажется, что, если это эконом, значит, и материалы не те, и проект не тот, и вообще… сэкономили на всем, на чем можно. Да, мы понимаем, что сейчас уже на рынке остаются те компании застройщики, которые прошли и проверку временем, и проверку объектами сданными, и кризисами… Объясните, вот что сейчас происходит именно с созданием самого объекта, насколько он качественный?

И. Романов:

- Конечно, однотипные коробки и сформировать из них квартал – это не подход сегодняшнего дня. Мы 25 лет на рынке, многие годы на основе вот этой обратной связи и понимания того, какой объект у нас лучше пользовался спросом, а какой хуже, мы видели и постепенно отобрались те опции, которые нужны покупателю данного сегмента. И мы понимаем, что это не только благоустроенные территории, не только качественные материалы, которые мы используем в отделке мест общего пользования, но и качественные материалы в отделке. Это уже не те двери, которые на выброс, это то, что позволяет завтра въехать и жить. И вот качественная отделка – это уже та, которую точно не может сделать себе покупатель за те деньги, которые заложены в цене квартиры. Потому что мы делаем эту отделку индустриальными методами, мы покупаем эти материалы в огромном количестве и поэтому совершенно по другим ценам… И самое главное – мы избавляем его от необходимости организовывать этот процесс. Это же очень хлопотное дело – организовать отделку свой квартиры. Именно по этой причине теперь в бизнес-классе тоже стало обычной практикой и сейчас больше 50% всех девелоперов предлагают квартиры с отделкой – уже из более качественных и дорогих материалов. Потому что ведь та же самая межквартирная дверь может быть из массива и она чуть подешевле, потому что она сделана в больших количествах, и на производстве есть более качественные, там чуть ли не ручной работы, поэтому она будет сделана из того же массива и будет более дорогой. И понятно, что требование у этих двух сегментов разные к отделке, они по-разному воспринимают понимание адекватности этой отделки, ее стоимости. Но и тот, и другой точно экономят на хлопотах по организации и на том, что сосед будет стучать за стенкой через полтора года и будет делать свою отделку в то время, как вы свою отделку уже закончили и радуетесь проживанием в этой квартире. Когда девелопер делает это все в процессе строительства, до передачи квартиры, уже целые секции и целые корпуса с отделкой и уже никто у тебя за стеной стучать не будет. Ну, разве что повесить картину.

Е. Афонина:

- Да, это невероятно удобно. Кстати, вот спрашивают по поводу теплых полов. Оснащаются ли квартиры теплыми полами? И вообще – нужно это или не нужно?

И. Романов:

- Здесь разные предпочтения. Кто-то считает, что это нужно, кто-то считает не нужно, но, понимая, что мы делаем эту отделку один раз и так, чтобы люди жили, мы стараемся делать эти подогреваемые полы в санузлах – там, где плиточные полы и там, где важно чуть-чуть более теплую температуру держать и более комфортную.

Е. Афонина:

- Я вот вспоминаю одного своего знакомого, который по-прежнему снимает квартиру и никак не хочет понять, что дело это неблагодарное и финансово невыгодное, потому что, если человек берет ипотеку под небольшие проценты и те деньги, которые он платит чужому дяде, он платит за обслуживание своего ипотечного кредита и въезжает в уже готовую квартиру с ремонтом, в которой не надо ничего делать, мне кажется, что нужно быть очень ленивым и недальновидным человеком, чтобы не пойти именно по этому пути. Тем более, что, как мы понимаем, рынок арендного жилья у нас не так дешев, как хотелось бы, поэтому суммы уходят колоссальные… По вашему мнению, что останавливает людей от того, чтобы свою квартиру не приобрести наконец-то?

И. Романов:

- Очевидно, с финансовой точки зрения, это самое лучшее и правильное решение, потому что это остается твоим и навсегда, и является твоим накоплением. Наверное, по моему представлению, часть людей все еще не переходят с арендного рынка на рынок покупки и не приобретают для себя, потому что боятся взять на себя эту ответственность и боятся вот так надолго спланировать свою жизнь. Хотя, наверное, в настоящий момент это не является таким страшным решением. В конце концов, ведь даже в середине ипотеки эту квартиру можно переуступить, даже с неполностью выплаченным долгом можно перепродать ее и таким образом вернуть свои инвестиции и не платить кому-то за аренду.

Е. Афонина:

- Хорошо, а если наши радиослушатели захотят познакомиться с объектами, которые предлагает компания застройщик ЛСР Недвижимость Москва, куда им обращаться?

И. Романов:

- Еще раз напомню, что мы большая компания, группа ЛСР строит не только в Москве, но и в других регионах – в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, все наши предложения вы можете найти на нашем сайте lsr.ru – а московские4 объекты, узнать о них побольше, договориться о встрече – по телефону (495) 228-22-88.

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