2018-12-18T21:19:36+03:00
Экономика. Краснодарский край
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Как сегодня работают электрички и «Ласточки» в Краснодарском крае

Как сегодня работают электрички и «Ласточки» в Краснодарском краеКак сегодня работают электрички и «Ласточки» в Краснодарском крае

Какие маршруты есть, сколько составов сейчас бегают по путям и сколько человек пользуются электричками, рассказываем в эфире программы «Экономика» на Радио «Комсомольская правда»

Как сегодня работают электрички и «Ласточки» в Краснодарском крае

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Гости в студии:

- Заместитель начальника отдела реализации государственной политики в области воздушного, железнодорожного и водного транспорта Алексей Кожушко.

- Генеральный директор компании "Кубань Экспресс-Пригород" Максим Жуков.

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