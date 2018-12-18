Как сегодня работают электрички и «Ласточки» в Краснодарском крае
Как сегодня работают электрички и «Ласточки» в Краснодарском крае
Какие маршруты есть, сколько составов сейчас бегают по путям и сколько человек пользуются электричками, рассказываем в эфире программы «Экономика» на Радио «Комсомольская правда»
Как сегодня работают электрички и «Ласточки» в Краснодарском крае
00:00
00:00
Гости в студии:
- Заместитель начальника отдела реализации государственной политики в области воздушного, железнодорожного и водного транспорта Алексей Кожушко.
- Генеральный директор компании "Кубань Экспресс-Пригород" Максим Жуков.