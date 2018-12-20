Георгий Бовт: Люди на прямых линиях задают более острые вопросы, чем журналисты на пресс-конференциях
Обсуждаем главные политические высказывания президента на ежегодной пресс-конференции вместе с известным политологом и публицистом Георгием Бовтом в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем главные политические высказывания президента на ежегодной пресс-конференции вместе с известным политологом и публицистом в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»
Георгий Бовт: Люди на прямых линиях задают более острые вопросы, чем журналисты на пресс-конференциях
00:00
00:00