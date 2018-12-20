2018-12-20T20:13:40+03:00
Темы дня с Георгием Бовтом
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Георгий Бовт: Люди на прямых линиях задают более острые вопросы, чем журналисты на пресс-конференциях

Обсуждаем главные политические высказывания президента на ежегодной пресс-конференции вместе с известным политологом и публицистом Георгием Бовтом в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные политические высказывания президента на ежегодной пресс-конференции вместе с известным политологом и публицистом Георгием Бовтом в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные политические высказывания президента на ежегодной пресс-конференции вместе с известным политологом и публицистом в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»

Георгий Бовт: Люди на прямых линиях задают более острые вопросы, чем журналисты на пресс-конференциях

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