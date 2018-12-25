Как СМИ влияют на поведение водителей и могут ли современные медиа сделать дороги более безопасными?

РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ. Влияние СМИ на поведение водителей и безопасность дорог. 25.12.2018.- Стоит ли вернуть контроль за прохождением техосмотра Госавтоинспекции. - Почему построить хорошую дорогу в России стоит в разы дороже, чем на Западе. В студии главный редактор ИД "Комсомольская Правда" Владимир Сунгоркин. Ведущие: Наталья Агре и Антон Челышев.