2018-12-25T19:52:59+03:00
Россия в движении
Владимир СУНГОРКИНАнтон ЧЕЛЫШЕВНаталья АГРЕ

Как СМИ влияют на поведение водителей и могут ли современные медиа сделать дороги более безопасными?

Как СМИ влияют на поведение водителей и могут ли современные медиа сделать дороги более безопасными?Как СМИ влияют на поведение водителей и могут ли современные медиа сделать дороги более безопасными?

Говорим об этом с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным в программе «Россия в движении»

Как СМИ влияют на поведение водителей и могут ли современные медиа сделать дороги более безопасными?

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РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ. Влияние СМИ на поведение водителей и безопасность дорог. 25.12.2018.- Стоит ли вернуть контроль за прохождением техосмотра Госавтоинспекции. - Почему построить хорошую дорогу в России стоит в разы дороже, чем на Западе. В студии главный редактор ИД "Комсомольская Правда" Владимир Сунгоркин. Ведущие: Наталья Агре и Антон Челышев.

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