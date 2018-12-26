2018-12-26T16:38:52+03:00
Личные деньги
Евгений БЕЛЯКОВВладимир ПЕРЕКРЕСТ

Куда инвестировать сбережения в 2019 году

Обсуждаем главные новогодние темы в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные новогодние темы в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные новогодние темы в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»

Куда инвестировать сбережения в 2019 году

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Главные темы:

- Куда инвестировать сбережения в 2019 году.

- Подсчёты интернет магазинов - что покупают в подарок.

- Три совета по выбору отличного шампанского.

- Новогодний стол нашего детства: как изменились вкус и цена продуктов.

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