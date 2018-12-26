Куда инвестировать сбережения в 2019 году
Обсуждаем главные новогодние темы в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем главные новогодние темы в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»
Куда инвестировать сбережения в 2019 году
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Главные темы:
- Куда инвестировать сбережения в 2019 году.
- Подсчёты интернет магазинов - что покупают в подарок.
- Три совета по выбору отличного шампанского.
- Новогодний стол нашего детства: как изменились вкус и цена продуктов.