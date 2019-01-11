СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-11T12:25:29+03:00

Туристы из других стран стали чаще приезжать в РФ на Новый год, а в Минтрансе предложили запретить высаживать детей-безбилетников 00:00 00:00

Главные темы:

- Семья из Екатеринбурга потратила на авиабилеты в Будапешт 2,1 млн рублей. этот перелет стал самым дорогим среди билетов, приобретенных в сервисе Biletix на период с 1 по 8 января 2019 года. О том, сколько человек в семье, не уточняется. В число самых дорогих попал также перелет из Москвы в Мадрид за 1,1 млн рублей.

- Власти Москвы накануне вечером сообщили о ликвидации последствий затопления Тушинского тоннеля. Чтобы запустить движение по тоннелю, достаточно убрать воду и песок, сказал вечером заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, чтобы вывезти весь песок, нужно 150 КамАЗов.

- Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, уравнивающий права студентов на отсрочку от армии вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста.

В настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, после получения отсрочки для учебы в бакалавриате не могут получить вторую отсрочку от армии для продолжения обучения в магистратуре.

- Обзор прессы.

- Популярность России как новогоднего туристического направления выросла на 3%, следует из аналитики продаж авиабилетов из-за границы в Россию в период новогодних праздников.

Спрос на авиабилеты в Россию вырос вопреки их подорожанию: за год средний чек на авиабилеты туда-обратно вырос для иностранных туристов с 15183 до 17116 рублей, то есть на 5,7%. Максимальное число туристов прибыло в Россию из Армении, Кипра, Узбекистана, Германии и Молдавии.

Самыми популярными направлениями внутри России среди иностранцев стали Москва (78%), Санкт-Петербург (12%), Краснодар (4%), Сочи (2%) и Екатеринбург (1%).

На обе «российские столицы» пришлось более 90% иностранного туристического трафика, следует из отчета Biletix. Стоимость полетов по России и за границу в период новогодних праздников выросла. Средний чек на перелеты по России туда-обратно за год вырос с 8 309 до 9 886 рублей, то есть на 18%. За границу данный показатель вырос с 20002 до 25742 рублей, то есть на 28%.

- Загадочный скелет. В Перми нашли человеческие останки с огромным деревянным членом в портфеле.

- В Минтрансе предложили запретить высаживать детей-безбилетников.

- Дави на газ. Подержанные автомобили стареют и теряют в цене. Итоги 2018 года. АвтоВАЗ рассказал о новинках в 2019 году. Топливо продолжает дорожать. В пределах инфляции - утверждают власти.

- В Минтрансе предложили запретить высаживать детей-безбилетников.

- Российским приемным семьям добавят обязанностей. Всех совершеннолетних членов приемных семей россиян обяжут проходить психологическое обследование.

- За жену норвежского мультимиллионера потребовали выкуп в криптовалюте.

- Коридоры власти.