Милонов вступил в перепалку со Шнуровым, а король, женившийся на "мисс Москва", отрекся от престола
Аббас Джума и Митя Леонтьев обсуждают последние события недели в подкасте «Вместо сериала» Радио «Комсомольская правда»
Милонов вступил в перепалку со Шнуровым, а король, женившийся на "мисс Москва", отрекся от престола
Главные темы:
- В правительстве пообещали не запрещать врачам и учителям принимать подарки.
- Милонов вступил в перепалку со Шнуровым.
- Король, женившийся на "мисс Москва", отрекся от престола.
- Волочкова решила остаться на Мальдивах.
- Кличко рассказал о желании “начистить задницу” политикам Украины.
- Американские военные разорвали на куски флаг Литвы со здания прокуратуры Каунаса.
- Вор напал на красивую девушку, но та оказалась бойцом UFC.