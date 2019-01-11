2019-01-11T22:27:28+03:00
Вместо сериала
Аббас ДЖУМАДмитрий ЛЕОНТЬЕВ

Милонов вступил в перепалку со Шнуровым, а король, женившийся на "мисс Москва", отрекся от престола

Милонов вступил в перепалку со Шнуровым, а король, женившийся на "мисс Москва", отрекся от престолаМилонов вступил в перепалку со Шнуровым, а король, женившийся на "мисс Москва", отрекся от престола

Аббас Джума и Митя Леонтьев обсуждают последние события недели в подкасте «Вместо сериала» Радио «Комсомольская правда»

Милонов вступил в перепалку со Шнуровым, а король, женившийся на "мисс Москва", отрекся от престола

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Главные темы:

- В правительстве пообещали не запрещать врачам и учителям принимать подарки.

- Милонов вступил в перепалку со Шнуровым.

- Король, женившийся на "мисс Москва", отрекся от престола.

- Волочкова решила остаться на Мальдивах.

- Кличко рассказал о желании “начистить задницу” политикам Украины.

- Американские военные разорвали на куски флаг Литвы со здания прокуратуры Каунаса.

- Вор напал на красивую девушку, но та оказалась бойцом UFC.

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