2019-01-15T21:56:50+03:00
Картина дня
Владимир ЛАГОВСКИЙАнтон ЧЕЛЫШЕВДмитрий КОЗУРОВ

Почему взорвался газ в Шахтах: Ответы на главные вопросы после второго за месяц обрушения многоэтажки

Пожарные у дома в городе Шахты, где накануне прогремел мощный взрывПожарные у дома в городе Шахты, где накануне прогремел мощный взрывФото: REUTERS

Обсуждаем главные события дня в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»

Почему взорвался газ в Шахтах: Ответы на главные вопросы после второго за месяц обрушения многоэтажки

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Главные темы:

- Почему взорвался газ в Шахтах: Ответы на главные вопросы после второго за месяц обрушения многоэтажки.

- В России активизировались газовые мошенники.

- Союз кинематографистов объявил сбор средств на лечение актрисы Маргариты Тереховой.

- Китайцы вырастили хлопок на обратной стороне Луны.

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