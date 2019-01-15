Почему взорвался газ в Шахтах: Ответы на главные вопросы после второго за месяц обрушения многоэтажки
Обсуждаем главные события дня в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»
Почему взорвался газ в Шахтах: Ответы на главные вопросы после второго за месяц обрушения многоэтажки
Главные темы:
- Почему взорвался газ в Шахтах: Ответы на главные вопросы после второго за месяц обрушения многоэтажки.
- В России активизировались газовые мошенники.
- Союз кинематографистов объявил сбор средств на лечение актрисы Маргариты Тереховой.
- Китайцы вырастили хлопок на обратной стороне Луны.