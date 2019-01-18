Два военных истребителя столкнулись в небе над Хабаровским краем
Подводим информационные итоги дня в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»
Два военных истребителя столкнулись в небе над Хабаровским краем
Главные темы:
- Два военных истребителя столкнулись в небе над Хабаровским краем.
- У шоумена Зеленского, который собрался в президенты Украины, нашли бизнес в России.
- В Госдуме предложили убрать алкоголь и табак из обычных магазинов.
- Кому на Руси жить хорошо. Жителям Чечни списали долг за газ в 9 млрд рублей. Из-за опасения протестов.
- «Сотрудники колонии принимали в дар ульи»: В амурской ИК-3, где отбывает наказание Цеповяз, нашли новые нарушения.
- "Главврач уфимской больницы предложил штрафовать пациентов, которые записались, но не пришли".
- «Это что за гомосятина?!»: в Магнитогорске детский сад указал в документах «родителя 1» и «родителя 2».
- Вьетнамские врачи спасли пациента с помощью 15 банок пива.