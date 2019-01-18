2019-01-18T20:30:03+03:00
Картина дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Два военных истребителя столкнулись в небе над Хабаровским краем

Подводим информационные итоги дняПодводим информационные итоги дня

Подводим информационные итоги дня в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»

Два военных истребителя столкнулись в небе над Хабаровским краем

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Главные темы:

- Два военных истребителя столкнулись в небе над Хабаровским краем.

- У шоумена Зеленского, который собрался в президенты Украины, нашли бизнес в России.

- В Госдуме предложили убрать алкоголь и табак из обычных магазинов.

- Кому на Руси жить хорошо. Жителям Чечни списали долг за газ в 9 млрд рублей. Из-за опасения протестов.

- «Сотрудники колонии принимали в дар ульи»: В амурской ИК-3, где отбывает наказание Цеповяз, нашли новые нарушения.

- "Главврач уфимской больницы предложил штрафовать пациентов, которые записались, но не пришли".

- «Это что за гомосятина?!»: в Магнитогорске детский сад указал в документах «родителя 1» и «родителя 2».

- Вьетнамские врачи спасли пациента с помощью 15 банок пива.

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