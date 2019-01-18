18 Янв. 19:05 2019-01-18T20:30:03+03:00

Два военных истребителя столкнулись в небе над Хабаровским краем 00:00 00:00

Главные темы:

- Два военных истребителя столкнулись в небе над Хабаровским краем.

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- Кому на Руси жить хорошо. Жителям Чечни списали долг за газ в 9 млрд рублей. Из-за опасения протестов.

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- "Главврач уфимской больницы предложил штрафовать пациентов, которые записались, но не пришли".

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