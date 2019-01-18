18 Янв. 21:05 2019-01-18T23:15:57+03:00

«Это ряженые мошенники»: Автор фильмов о «Битве Экстрасенсов» раскрыл всю правду о шоу

«Это ряженые мошенники»: Автор фильмов о «Битве Экстрасенсов» раскрыл всю правду о шоу 00:00 00:00

Главные темы:

- Pornhub рассказал о влиянии работы правительства США на интерес к порно. А Трамп не пойдет на поводу у конгрессменов: сколько продлится «шатдаун» в США.

- С полок российских продуктовых магазинов могут пропасть алкоголь и сигареты. В Минздраве поддержали идею убрать алкоголь из обычных магазинов.

- В Центробанке заявили, что русские сказки учат детей халяве.

- «Это ряженые мошенники»: Автор фильмов о «Битве Экстрасенсов» раскрыл всю правду о шоу.