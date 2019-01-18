«Это ряженые мошенники»: Автор фильмов о «Битве Экстрасенсов» раскрыл всю правду о шоу
Главные события уходящей недели обсуждаем с Аббасом Джума и Митей Леонтьевым.
«Это ряженые мошенники»: Автор фильмов о «Битве Экстрасенсов» раскрыл всю правду о шоу
Главные темы:
- Pornhub рассказал о влиянии работы правительства США на интерес к порно. А Трамп не пойдет на поводу у конгрессменов: сколько продлится «шатдаун» в США.
- С полок российских продуктовых магазинов могут пропасть алкоголь и сигареты. В Минздраве поддержали идею убрать алкоголь из обычных магазинов.
- В Центробанке заявили, что русские сказки учат детей халяве.
- «Это ряженые мошенники»: Автор фильмов о «Битве Экстрасенсов» раскрыл всю правду о шоу.