СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-23T11:15:34+03:00

Обсуждаем главные темы с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Позиции Москвы и Токио по вопросу заключения мирного договора не изменились, а Минфин предложил представить россиянам налоговый вычет за спортивные занятия 00:00 00:00

Главные темы:

- Позиции Москвы и Токио по вопросу заключения мирного договора не изменились после встречи российского лидера Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин подчеркнул, что основной акцент был сделан на экономическом сотрудничестве. Эксперты считают, что драйвером развития двусторонних отношений должны стать вопросы торговли, а решение проблемы мирного договора пока не представляется возможным.

- Минфин предложил представить россиянам налоговый вычет за спортивные занятия. Предполагается, что законопроект начнет действовать в 2020 году.

- Актриса Джамила Джамил в своем аккаунте в Twitter выступила против рекламной кампании антицеллюлитных средств косметического бренда Avon.

- Дави на газ. Названы лучшие и худшие подержанные автомобили в России. Lexus в 2018 году установил рекорд продаж в России. Водителей такси могут обязать носить антисонные нейрокепки.

- Россия заняла 27-е место в рейтинге инновационных стран 2019 г. по версии информационного агентства Bloomberg. Строчкой выше расположилась Малайзия, а 28-е место занимает Люксембург. В прошлом году Россия была на две позиции выше, но тогда она стала лидером падения, опустившись сразу на 14 позиций.

- Вот это кино!

- Superjob отказался от графы «образование» в вакансиях из-за снижения роли диплома для работодателя. Важнее оказались опыт и достижения соискателя.

- Эксперт рассказал КП, можно ли сегодня захватить самолет, взлетевший в сердце России, и заставить его экипаж приземлиться за рубежом.

- Самые известные авиадебоширы: кто из российских звезд устраивал сцены в самолетах.

- Коридоры власти.

- Пенсионер из Петербурга, выигравший полмиллиарда рублей в лотерею: Купим квартиру, дачу и будем путешествовать!

- Инспектор гаджетов.