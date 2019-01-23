Проблему Курильских островов придумали американцы
Обсуждаем итоги переговоров Президента России и премьера Японии, а также другие новости с Михаилом Леонтьевым и Ильей Савельевым в подкасте «Главтема» Радио «Комсомольская правда»
Проблему Курильских островов придумали американцы
Главные темы:
- Минобороны показало ракету, которая «нарушает» договор РСМД.
- О чем договорились Путин и Абэ по Курильским островам.
- Чубайс призвал ввести соцнормы энергопотребления: Глава "Роснано" посетовал на слишком дешевое электричество в России.
- Давос-2019: Главные заявления и предварительные итоги.
- Интерактив со слушателями.