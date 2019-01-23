2019-01-23T23:16:16+03:00
ГлавТема
Михаил ЛЕОНТЬЕВИлья САВЕЛЬЕВ

Проблему Курильских островов придумали американцы

Главное аналитическое шоу страныГлавное аналитическое шоу страны

Обсуждаем итоги переговоров Президента России и премьера Японии, а также другие новости с Михаилом Леонтьевым и Ильей Савельевым в подкасте «Главтема» Радио «Комсомольская правда»

Проблему Курильских островов придумали американцы

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Главные темы:

- Минобороны показало ракету, которая «нарушает» договор РСМД.

- О чем договорились Путин и Абэ по Курильским островам.

- Чубайс призвал ввести соцнормы энергопотребления: Глава "Роснано" посетовал на слишком дешевое электричество в России.

- Давос-2019: Главные заявления и предварительные итоги.

- Интерактив со слушателями.

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