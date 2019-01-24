Звездные войны СССР И США. Рейган собирался уничтожить Советы при помощи космических аппаратов
Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»
Звездные войны СССР И США. Рейган собирался уничтожить Советы при помощи космических аппаратов
Главные темы:
- Предыстория Курильских островов.
- Звездные войны СССР И США. Рейган собирался уничтожить Советы при помощи космических аппаратов.
- Массовый террор против казаков и членов их семей в 1919 году.
- Жизнь и царствование Павла I.