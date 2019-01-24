2019-01-24T19:42:04+03:00
Предыстория: мысли, факты, суждения
Иван ПАНКИНПавел ПРЯНИКОВ

Звездные войны СССР И США. Рейган собирался уничтожить Советы при помощи космических аппаратов

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактахРассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»

Звездные войны СССР И США. Рейган собирался уничтожить Советы при помощи космических аппаратов

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Главные темы:

- Предыстория Курильских островов.

- Звездные войны СССР И США. Рейган собирался уничтожить Советы при помощи космических аппаратов.

- Массовый террор против казаков и членов их семей в 1919 году.

- Жизнь и царствование Павла I.

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23 Июля 2018 21:05 - 22:04

Предыстория: мысли, факты, суждения

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В студии: Иван ПАНКИН, Павел ПРЯНИКОВ
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