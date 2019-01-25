Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову и отправил её в Дом-2
Главные события уходящей недели обсуждаем с Аббасом Джума и Митей Леонтьевым.
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову и отправил её в Дом-2
Главные темы:
- Венесуэла стоит в опасной близости от пропасти.
- Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову и отправил её в Дом-2. Захарова оценила идею Чубайса "заменить" ее на Бузову.
- Музыкант Фадеев записал жесткое обращение к Чубайсу .
- В Кузбассе школьники пожаловались на "собачье" питание.
- Милонов предложил возродить институт благородных девиц.
- Депутат Госдумы предложил коллегам умереть или терпеть критику.
- Глава МИЦ «Известия» отреагировал на претензии депутатов ЛДПР.
- Туристка из Велкобритании пережила столкновение с тучной женщиной и оказалась при смерти.