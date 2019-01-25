25 Янв. 21:05 2019-01-25T22:53:48+03:00

Аббас Джума и Митя Леонтьев подводят итоги недели так захватывающе, что никакой сериал не сравнится!

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову и отправил её в Дом-2 00:00 00:00

Главные темы:

- Венесуэла стоит в опасной близости от пропасти.

- Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову и отправил её в Дом-2. Захарова оценила идею Чубайса "заменить" ее на Бузову.

- Музыкант Фадеев записал жесткое обращение к Чубайсу .

- В Кузбассе школьники пожаловались на "собачье" питание.

- Милонов предложил возродить институт благородных девиц.

- Депутат Госдумы предложил коллегам умереть или терпеть критику.

- Глава МИЦ «Известия» отреагировал на претензии депутатов ЛДПР.

- Туристка из Велкобритании пережила столкновение с тучной женщиной и оказалась при смерти.