2019-01-25T22:53:48+03:00
Вместо сериала
Аббас ДЖУМАДмитрий ЛЕОНТЬЕВ

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову и отправил её в Дом-2

Аббас Джума и Митя Леонтьев подводят итоги недели так захватывающе, что никакой сериал не сравнится!Аббас Джума и Митя Леонтьев подводят итоги недели так захватывающе, что никакой сериал не сравнится!

Главные события уходящей недели обсуждаем с Аббасом Джума и Митей Леонтьевым.

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову и отправил её в Дом-2

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Главные темы:

- Венесуэла стоит в опасной близости от пропасти.

- Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову и отправил её в Дом-2. Захарова оценила идею Чубайса "заменить" ее на Бузову.

- Музыкант Фадеев записал жесткое обращение к Чубайсу .

- В Кузбассе школьники пожаловались на "собачье" питание.

- Милонов предложил возродить институт благородных девиц.

- Депутат Госдумы предложил коллегам умереть или терпеть критику.

- Глава МИЦ «Известия» отреагировал на претензии депутатов ЛДПР.

- Туристка из Велкобритании пережила столкновение с тучной женщиной и оказалась при смерти.

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