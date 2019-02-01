СЕГОДНЯ 18:05 2019-02-01T19:11:32+03:00

Ругаем главные телесобытия недели в подкасте «Глядя в телевизор» Радио «Комсомольская правда» вместе с Сергеем Ефимовым и Егором Арефьевым

«Последний герой» и «Один в один» возвращаются! Зачем каналы открывают старые сундуки 00:00 00:00

Главные темы:

- "Последний герой" и "Один в один" возвращаются! Зачем каналы открывают старые сундуки?

- 5-летний сын Дмитрия Диброва стал телеведущим. Обреченные стать звездой: новый формат запуска на орбиту детей знаменитостей.

- Евровидение: свежие новости. Арабский француз, кругом ЛГБТ-шники и непонятно, кто от России едет. Виктория Черенцова, что ли?!

- С понедельника на ТНТ запускается сериал «Год культуры». Но как же его нехорошо отпиарили коллеги…В разных городах России якобы чиновники типа чистили снег под присмотром дворников в оранжевых робах.

- Новая программа Юлии Меньшовой - пародия на советскую киноклассику.