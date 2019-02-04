Как журналисты "КП" покупали диплом врача в прямом эфире

СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-04T22:52:15+03:00

Обсуждаем истории, которые никого не оставляют равнодушным, в подкасте «Особый случай» Радио «Комсомольская правда»

В Госдуме предложили снижать учителям зарплату за проявление агрессии к ученикам 00:00 00:00

Главные темы:

- «Жили на плоту в открытом море, ели рис раз в три дня»: Российский моряки рассказали, как провели месяц в плену у пиратов.

- Российских моряков, задержанных в Кабо-Верде, заключили под стражу. Правоохранительные органы подразумевают россиян в контрабанде девяти тонн кокаина.

- Врач из Челябинска оказался убийцей, который 20 лет назад расчленил одноклассника и выпил его кровь.

- В ГД предложили снижать учителям зарплату за проявление агрессии к ученикам.