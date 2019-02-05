2019-02-05T12:42:37+03:00
ПодЗарядка
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

Треть товаров на полках не соответствует ГОСТам, а из-за злых начальников Россия теряет ежегодно 2 миллиарда долларов

Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Треть товаров на полках не соответствует ГОСТам, а из-за злых начальников Россия теряет ежегодно 2 миллиарда долларов

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Главные темы:

- Хоть стой, хоть падай! В Ростове женщина провела 26 лет в декрете, а после, как ни в чем не бывало, собралась работать медсестрой.

- Около трети продающихся в российских магазинах товаров не соответствуют требованиям ГОСТа, несмотря на то, что указывают его на упаковке, сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

- Эксперты не обнаружили следов запрещенных веществ на теле Децла. "Комсомолка" публикует предварительные итоги судмедэкспертизы и подробности вечеринки, после которой умер музыкант.

- Грубость российских начальников влетает стране в копеечку. Как посчитали в Высшей школе экономики, от хамства и беспардонности руководителей предприятий (как частных, так и государственных) мы теряем около $2 миллиардов в год.Ущербом считаются расходы на медицинскую и психологическую помощь наемному персоналу компаний, и потери квалифицированных кадров.

- Во Владимирской области 33-метровую гору мусора губернатор предложил превратить в горнолыжный курорт. На месте мусорной кучи он предлагает сделать курорт для горнолыжников. Помойка росла с каждым годом с момента появления. Но сегодня есть технологии, которые позволяют превратить «тяжёлое наследство» в окультуренное пространство.

- Дави на газ. Семейство Lada Vesta стало дешевле в новых версиях. В Госдуме предложили считать автомобиль орудием убийства.

- Коридоры власти.

- Француз, заказавший купальник для жены, по ошибке получил посылку с золотом.

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