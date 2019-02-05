В России самый дешёвый по европейским меркам бензин. Но есть одно «но»
Обсуждаем всё, что касается наших финансов в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»
В России самый дешёвый по европейским меркам бензин. Но есть одно «но»
Главные темы:
- Россиян избавят от необходимости самим поверять счетчики. Отмена «поверочного рабства» - что это значит?
- В России самый дешёвый по европейским меркам бензин. Но есть одно «но».
- Росстат увидел рекордный рост экономики. А вы стали жить лучше?