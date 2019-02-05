СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-05T14:15:35+03:00

Обсуждаем всё, что касается наших финансов в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»

В России самый дешёвый по европейским меркам бензин. Но есть одно «но» 00:00 00:00

Главные темы:

- Россиян избавят от необходимости самим поверять счетчики. Отмена «поверочного рабства» - что это значит?

- В России самый дешёвый по европейским меркам бензин. Но есть одно «но».

- Росстат увидел рекордный рост экономики. А вы стали жить лучше?