В Госдуме готовят законопроект о декретном отпуске для мужчин, а Михалков назвал «овцами» участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве
Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»
В Госдуме готовят законопроект о декретном отпуске для мужчин, а Михалков назвал «овцами» участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве
Главные темы:
- В интернете появились сообщества, где дают вредные советы взрослым. Циничные, но весьма эффективные! И, в отличие от стихов Остера, в прозе.
- Михалков назвал «овцами» участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве.
- В российских школах предложили ввести уроки отцовства.
- Вот это кино! Наш кинообозреватель Стас Тыркин - о Берлинском фестивале.