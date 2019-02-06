2019-02-06T12:43:46+03:00
ПодЗарядка
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

В Госдуме готовят законопроект о декретном отпуске для мужчин, а Михалков назвал «овцами» участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве

Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

В Госдуме готовят законопроект о декретном отпуске для мужчин, а Михалков назвал «овцами» участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве

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Главные темы:

- В интернете появились сообщества, где дают вредные советы взрослым. Циничные, но весьма эффективные! И, в отличие от стихов Остера, в прозе.

- Михалков назвал «овцами» участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве.

- В российских школах предложили ввести уроки отцовства.

- Вот это кино! Наш кинообозреватель Стас Тыркин - о Берлинском фестивале.

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