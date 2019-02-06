СЕГОДНЯ 07:05 2019-02-06T12:43:46+03:00

Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

В Госдуме готовят законопроект о декретном отпуске для мужчин, а Михалков назвал «овцами» участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве 00:00 00:00

Главные темы:

- В интернете появились сообщества, где дают вредные советы взрослым. Циничные, но весьма эффективные! И, в отличие от стихов Остера, в прозе.

- Михалков назвал «овцами» участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве.

- В российских школах предложили ввести уроки отцовства.

- Вот это кино! Наш кинообозреватель Стас Тыркин - о Берлинском фестивале.