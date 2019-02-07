2019-02-07T13:31:46+03:00
ПодЗарядка
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

Пекари бьют тревогу: хлеб в России должен подорожать на 20%

Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Пекари бьют тревогу: хлеб в России должен подорожать на 20%

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Главные темы:

- Директор школы №13 в Барнауле Людмила Кузнецова потребовала от учительницы Татьяны Кувшинниковой написать заявление об увольнении по собственному желанию из-за фотографии на странице во «ВКонтакте». На следующий день за преподавательницу вступились родители нескольких учеников и ту восстановили в должности.

- Хлеб в России должен подорожать на 20%. Пекари утверждают, что статистика нам врет, и не хотят нести убытки из-за роста цен на муку.

Хлебозаводы один за другим стали анонсировать повышение отпускных цен на свою продукцию. Аргумент простой: подорожали зерно, мука, электричество и транспорт. При этом диетологи давно говорят, что у хлеба есть альтернативы. Например, макароны и каши. Правда, большой вопрос, удастся ли сэкономить на таких заменителях хлеба. Продукты из злаков тоже могут подорожать.

- Жительница Волгоградской области пыталась вывезти за границу в нижнем белье бриллианты на 8 млн рублей.

- Депутат Екатеринбурга предложила отменить бесплатное питание в младшей школе. За счет бюджета питание школьников с 1 по 4 класс там полностью бесплатное.

- Дави на газ. Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"). ГИБДД купит спорткары и пикапы. И будет ставить шипы под колеса автомобилей. В России предложили строить дороги из пластмассы.

- Вот это кино! Сегодня открывается Берлинский кинофестиваль - один из трех самых главных в Европе. Наш кинообозреватель Стас Тыркин рапортует из Берлина.

- "Слишком много белых". Организаторов премии "Оскар" критикуют за фото номинантов.

Всего на ежегодной фотографии перед 91-й церемонией собрались в этом году более 200 номинантов. Американская академия киноискусств показала традиционную общую фотографию. На ней можно найти всех номинантов на премию "Оскар" в этом году.

- Учебник по экономике не включили в федеральный перечень из-за того, что он «не способствует любви к Родине».

- Коридоры власти.

- Активистка пообещала пожертвовать Папе Римскому миллион долларов, если он станет веганом.

- В России полностью «ликвидируют» дачи.

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