2019-02-07T22:39:33+03:00
Картина дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Британские СМИ сообщили о третьем причастном к делу Скрипаля

Подводим информационные итоги дняПодводим информационные итоги дня

Подводим информационные итоги дня в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»

Британские СМИ сообщили о третьем причастном к делу Скрипаля

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Главные темы:

- Британские СМИ сообщили о третьем причастном к делу Скрипаля.

- В бюджете заложили более 1,8 миллиарда рублей на изоляцию российского интернета.

- Олег Царев: Когда Зеленский сказал послам стран ЕС, что первым встретится с Путиным, те были в шоке! Бывший кандидат в президенты Украины в интервью радио «Комсомольская правда» оценил расклад сил в президентской гонке в соседней стране.

- Рада приняла закон о запрете россиянам быть наблюдателями на украинских выборах.

- Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России.

- В Санкт-Петербурге появилась кофейня, куда не пускают мужчин.

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