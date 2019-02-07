Британские СМИ сообщили о третьем причастном к делу Скрипаля
Подводим информационные итоги дня в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»
Британские СМИ сообщили о третьем причастном к делу Скрипаля
Главные темы:
- Британские СМИ сообщили о третьем причастном к делу Скрипаля.
- В бюджете заложили более 1,8 миллиарда рублей на изоляцию российского интернета.
- Олег Царев: Когда Зеленский сказал послам стран ЕС, что первым встретится с Путиным, те были в шоке! Бывший кандидат в президенты Украины в интервью радио «Комсомольская правда» оценил расклад сил в президентской гонке в соседней стране.
- Рада приняла закон о запрете россиянам быть наблюдателями на украинских выборах.
- Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России.
- В Санкт-Петербурге появилась кофейня, куда не пускают мужчин.