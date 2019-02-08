2019-02-08T13:54:54+03:00
ПодЗарядка
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

Алкоголь стал главным убийцей российских мужчин

Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Алкоголь стал главным убийцей российских мужчин

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Главные темы:

- Китаец украл через банкоматы $1 миллион, снимая наличные в полночь.

- Причиной смерти большинства трудоспособных мужчин в России является алкоголь. Об этом в четверг, 7 февраля, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова. «70 процентов — это алкоголь-ассоциированная смертность, причем не только острая. Слава богу, острая снизилась, потому что из магазинов пропал суррогат. Но накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь. Очень часто, кровоизлияние в мозг у молодых мужчин вызвано регулярным потреблением алкоголя», - заявила Вероника Скворцова.

- В Москве мужчине, переевшему хурмы, потребовалась хирургическая операция.

- Дави на газ. Каршерингу повышают возрастную планку. В России появятся народные инспекторы, которые будут фиксировать нарушения ПДД. Toyota представила новую Corolla для России.

- Треть россиян винят в плохом самочувствии и болезнях проблемы на работе и стресс.

- Вот это кино! Обзор главных киноновинок недели.

- Жуткая мода на самоподжоги ради лайков пришла в Россию из США и Великобритании.

- В Екатеринбурге риелтор обманула слабовидящего мужчину и оформила его квартиру на себя.

- Книжная полка.

- Умер актер Сергей Юрский.

- Коридоры власти.

- В Госдуму внесли поправки, уточняющие термин «специальные технические средства для негласного сбора информации».

- Обзор прессы.

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