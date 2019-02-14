США вновь готовят России «санкции из ада», а Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
Подводим информационные итоги в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»
США вновь готовят России «санкции из ада», а Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
Главные темы:
- США вновь готовят России «санкции из ада». Очередной пакет ограничительных мер коснется банков и энергетических проектов РФ.
- Многодетная мать купила 13 билетов на самолет, чтобы перевезти двух сыновей-инвалидов из Кургана в Москву.
- В РПЦ предлагают законодательно признать не рождённого человека субъектом права.
- Чудом выжившего во время взрыва в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы.
- «Матч века» в СИЗО: Мамаев играет в Бутырке.