2019-02-14T22:18:08+03:00
Картина дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

США вновь готовят России «санкции из ада», а Мамаев сыграл в футбол в СИЗО

Подводим информационные итоги в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»Подводим информационные итоги в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»

Подводим информационные итоги в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»

США вновь готовят России «санкции из ада», а Мамаев сыграл в футбол в СИЗО

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Главные темы:

- США вновь готовят России «санкции из ада». Очередной пакет ограничительных мер коснется банков и энергетических проектов РФ.

- Многодетная мать купила 13 билетов на самолет, чтобы перевезти двух сыновей-инвалидов из Кургана в Москву.

- В РПЦ предлагают законодательно признать не рождённого человека субъектом права.

- Чудом выжившего во время взрыва в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы.

- «Матч века» в СИЗО: Мамаев играет в Бутырке.

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