14 Февр. 20:05 2019-02-14T22:18:08+03:00

США вновь готовят России «санкции из ада», а Мамаев сыграл в футбол в СИЗО 00:00 00:00

Главные темы:

- США вновь готовят России «санкции из ада». Очередной пакет ограничительных мер коснется банков и энергетических проектов РФ.

- Многодетная мать купила 13 билетов на самолет, чтобы перевезти двух сыновей-инвалидов из Кургана в Москву.

- В РПЦ предлагают законодательно признать не рождённого человека субъектом права.

- Чудом выжившего во время взрыва в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы.

- «Матч века» в СИЗО: Мамаев играет в Бутырке.