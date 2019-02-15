Пенелопа Крус: Равноправие наступит, когда актрисы перестанут кружиться на красной ковровой дорожке
Пенелопа и Хавьер впервые снялись вместе в 1992 году в фильме «Ветчина, ветчина». Но влюбились друг в друга только в 2008-м на съемках картины «Вики Кристина Барселона».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Перед российской премьерой фильма «Лабиринты прошлого» испанская кинозвезда дала эксклюзивное интервью кинообозревателю «КП»
Пенелопа Крус: Равноправие наступит, когда актрисы перестанут кружиться на красной ковровой дорожке
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