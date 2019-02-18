СЕГОДНЯ 07:05 2019-02-18T11:28:30+03:00

Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

России предсказали избыток бензина. Как все это отразится на рынке топлива и на ценах? 00:00 00:00

Главные темы:

- России предсказали избыток бензина. Как все это отразится на рынке топлива и на ценах?

- Багамская свинья погналась за моделью и укусила ее за ягодицы.

- Уфимским врачам удалось спасти беременную женщину с инфарктом миокарда.

- Казанская пенсионерка сломала школьнице руку в автобусе.

- Шведские исследователи: Трагедия на перевале Дятлова похожа на случай с убийством Кеннеди. Но журналисты "КП" Николай и Наталья Варсеговы изучили новую публикацию о событиях на Урале и нашли в ней грубейшие неточности.

- Дави на газ. Правительство готовит жесткие штрафы за нарушения на дорогах. В автомобили Tesla добавили «собачий режим». Элегантный универсал Kia ProCeed скоро стартует в России.

- В США назвали лимоны предметом роскоши для россиян.

- Космонавт Крикалев рассказал, что лично убедился в шарообразности Земли. Хотя 3% россиян верят, что Земля - плоская.

- Кириенко рассказал «КП», как без блата стать успешным в России.

- Коридоры власти.

- «Снова делает вид, что ничего не произошло»: Жена Башарова заявила, что разводится. Елизавета Шевыркова до последнего надеялась, что актер ляжет лечиться ради спасения семьи и карьеры.

- Раздался мощный взрыв в центре Донецка.