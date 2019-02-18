СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-18T13:10:07+03:00

Рассказываем, чем живут США. Правду, правду и ничего, кроме правды!

Дети позвонили в полицию, чтобы полицейские помогли зайти в Ютюб. А по какому поводу вы позвонили бы в полицию? 00:00 00:00

Главные темы:

- В США празднуется День американских Президентов.

- 79 лет со дня выхода мультфильма Том и Джерри.

- Дети позвонили в полицию, чтобы полицейские помогли зайти в Ютюб.

- Шизофреник устроил гонки с полицией. Суд его оправдал.

- В США слушается дело крупнейшего наркобарона Эль Чапо "Коротышки".

- Застрявшего в туалете Burger King мужчину обещали всю жизнь бесплатно кормить бургерами.

- Певицу Кэти Пэрри обвинили в расизме за новый дизайн обуви, которую выпускает артистка.

- Американский журналист признался что 70 лет не моет руки.

- Илон Маск потратил на свои личные поездки 700 тысяч долларов в 2018 году.

- Американец залез в дом к японцу, чтобы помыться.

- Семейный христианский магазин поддержал планы по строительству стены на границе с Мексикой.