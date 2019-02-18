Дети позвонили в полицию, чтобы полицейские помогли зайти в Ютюб. А по какому поводу вы позвонили бы в полицию?
Рассказываем, чем живут США. Правду, правду и ничего, кроме правды!
Дети позвонили в полицию, чтобы полицейские помогли зайти в Ютюб. А по какому поводу вы позвонили бы в полицию?
Главные темы:
- В США празднуется День американских Президентов.
- 79 лет со дня выхода мультфильма Том и Джерри.
- Дети позвонили в полицию, чтобы полицейские помогли зайти в Ютюб.
- Шизофреник устроил гонки с полицией. Суд его оправдал.
- В США слушается дело крупнейшего наркобарона Эль Чапо "Коротышки".
- Застрявшего в туалете Burger King мужчину обещали всю жизнь бесплатно кормить бургерами.
- Певицу Кэти Пэрри обвинили в расизме за новый дизайн обуви, которую выпускает артистка.
- Американский журналист признался что 70 лет не моет руки.
- Илон Маск потратил на свои личные поездки 700 тысяч долларов в 2018 году.
- Американец залез в дом к японцу, чтобы помыться.
- Семейный христианский магазин поддержал планы по строительству стены на границе с Мексикой.