2019-02-18T20:43:21+03:00
Глядя в телевизор
Егор АРЕФЬЕВСергей ЕФИМОВ

Если друг оказался Друзь: почему Первый канал так долго думал, как наказать магистра

Ругаем отечественное ТВ в подкасте «Глядя в телевизор» Радио «Комсомольская правда»Ругаем отечественное ТВ в подкасте «Глядя в телевизор» Радио «Комсомольская правда»

Ругаем отечественное ТВ в подкасте «Глядя в телевизор» Радио «Комсомольская правда»

Если друг оказался Друзь: почему Первый канал так долго думал, как наказать магистра

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Главные темы:

- Леонид Якубович удивился, почему в интернете поднялся хайп из-за того, что после съемок гости забирают еду из реквизита с собой.

- Если друг оказался Друзь: почему Первый канал так долго думал, как наказать магистра.

- «Голос. Дети». Удалось ли перегрузить старое шоу.

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