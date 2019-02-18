СЕГОДНЯ 18:05 2019-02-18T20:43:21+03:00

Если друг оказался Друзь: почему Первый канал так долго думал, как наказать магистра 00:00 00:00

Главные темы:

- Леонид Якубович удивился, почему в интернете поднялся хайп из-за того, что после съемок гости забирают еду из реквизита с собой.

- Если друг оказался Друзь: почему Первый канал так долго думал, как наказать магистра.

- «Голос. Дети». Удалось ли перегрузить старое шоу.