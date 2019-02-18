Если друг оказался Друзь: почему Первый канал так долго думал, как наказать магистра
Ругаем отечественное ТВ в подкасте «Глядя в телевизор» Радио «Комсомольская правда»
Если друг оказался Друзь: почему Первый канал так долго думал, как наказать магистра
Главные темы:
- Леонид Якубович удивился, почему в интернете поднялся хайп из-за того, что после съемок гости забирают еду из реквизита с собой.
- Если друг оказался Друзь: почему Первый канал так долго думал, как наказать магистра.
- «Голос. Дети». Удалось ли перегрузить старое шоу.