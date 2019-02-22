СЕГОДНЯ 19:05 2019-02-22T20:26:01+03:00

МВД России раскрыло схему преступного вывода денег из России «хозяином Молдавии», а в Самаре гроб с покойником принесли под стены здания правительства 00:00 00:00

Главные темы:

- МВД России раскрыло схему преступного вывода денег из России «хозяином Молдавии».

- С подачи «КП» Совет Федерации спросит у финансовой разведки, откуда она взяла «теневые» 20 триллионов рублей.

- На кладбище не пускают братки: в Самаре гроб с покойником принесли под стены здания правительства.

- В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та неделю умирала в запертой квартире. Не ввести ли для таких “мамаш” смертную казнь?

- Мужчину, который окунул пятиклассника-хулигана головой в унитаз, задержали за самосуд. Родители на допросе, а малолетний бунтарь на улице с разбитой головой.

- Александр Дюков избран новым президентом РФС.

- Путин поручил поддержать молодёжную музыку. Вот такую музыку точно надо поддерживать?