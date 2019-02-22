2019-02-22T20:26:01+03:00
Картина дня
Елена АФОНИНАМихаил ЗУБОВ

МВД России раскрыло схему преступного вывода денег из России «хозяином Молдавии», а в Самаре гроб с покойником принесли под стены здания правительства

Подводим информационные итоги дня в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»Подводим информационные итоги дня в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»

Подводим информационные итоги дня в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»

МВД России раскрыло схему преступного вывода денег из России «хозяином Молдавии», а в Самаре гроб с покойником принесли под стены здания правительства

00:00
00:00

Главные темы:

- МВД России раскрыло схему преступного вывода денег из России «хозяином Молдавии».

- С подачи «КП» Совет Федерации спросит у финансовой разведки, откуда она взяла «теневые» 20 триллионов рублей.

- На кладбище не пускают братки: в Самаре гроб с покойником принесли под стены здания правительства.

- В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та неделю умирала в запертой квартире. Не ввести ли для таких “мамаш” смертную казнь?

- Мужчину, который окунул пятиклассника-хулигана головой в унитаз, задержали за самосуд. Родители на допросе, а малолетний бунтарь на улице с разбитой головой.

- Александр Дюков избран новым президентом РФС.

- Путин поручил поддержать молодёжную музыку. Вот такую музыку точно надо поддерживать?

Скачать передачу [mp3, 44.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Москве из-за короткого замыкания загорелся трамвай
В Китае запретили требовать от женщин тест на беременность при приеме на работу
Илон Маск взял ипотеку на $61 млн
Индейцы взяли в плен генерала Нацгвардии Венесуэлы
Минприроды РФ предложило запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьих
Кличко похвастался «ростом смертности» в Киеве
Всероссийский форум «Наставник» предоставит возможность ученикам самим выдвигать кандидатуры наставников
Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений
Обаму в соцсетях признали «иконой стиля»
Гендиректор студии «Дирекция кино»: Увеличение финансирования поднимет детское кино на новый уровень
Здание Национального космического центра построят в форме ракеты
На Сейшелах закрыли дело об изнасиловании россиянки в пятизвездочном отеле
В Молдавии отстранили от работы российского наблюдателя от ОБСЕ