МВД России раскрыло схему преступного вывода денег из России «хозяином Молдавии», а в Самаре гроб с покойником принесли под стены здания правительства
Подводим информационные итоги дня в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»
МВД России раскрыло схему преступного вывода денег из России «хозяином Молдавии», а в Самаре гроб с покойником принесли под стены здания правительства
Главные темы:
- МВД России раскрыло схему преступного вывода денег из России «хозяином Молдавии».
- С подачи «КП» Совет Федерации спросит у финансовой разведки, откуда она взяла «теневые» 20 триллионов рублей.
- На кладбище не пускают братки: в Самаре гроб с покойником принесли под стены здания правительства.
- В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та неделю умирала в запертой квартире. Не ввести ли для таких “мамаш” смертную казнь?
- Мужчину, который окунул пятиклассника-хулигана головой в унитаз, задержали за самосуд. Родители на допросе, а малолетний бунтарь на улице с разбитой головой.
- Александр Дюков избран новым президентом РФС.
- Путин поручил поддержать молодёжную музыку. Вот такую музыку точно надо поддерживать?