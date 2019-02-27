2019-02-27T17:54:10+03:00
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Евгений БЕЛЯКОВЕлена АФОНИНА

Япония выразила протест России из-за поездки Сергея Иванова на Курилы

Япония выразила протест России из-за поездки Сергея Иванова на КурилыЯпония выразила протест России из-за поездки Сергея Иванова на КурилыФото: Иван МАКЕЕВ

Подводим промежуточные итоги дня в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»

Япония выразила протест России из-за поездки Сергея Иванова на Курилы

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Главные темы;

- Япония выразила протест России из-за поездки Сергея Иванова на Курилы.

- Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников: вторая часть расследования Ульяны Скойбеды.

- Путин распорядился пересчитать пенсии, выплатить миллион "земскому учителю" и покончить с микрокредитами.

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