Япония выразила протест России из-за поездки Сергея Иванова на Курилы
Подводим промежуточные итоги дня в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»
Япония выразила протест России из-за поездки Сергея Иванова на Курилы
Главные темы;
- Япония выразила протест России из-за поездки Сергея Иванова на Курилы.
- Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников: вторая часть расследования Ульяны Скойбеды.
- Путин распорядился пересчитать пенсии, выплатить миллион "земскому учителю" и покончить с микрокредитами.