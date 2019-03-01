СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-01T20:50:28+03:00

«Евровидение»: Украина никуда не едет. А как там наш Сережка? 00:00 00:00

Главные темы:

- Перевал Дятлова, Бурятия edition. Вчера и сегодня на канале «Россия 1» в ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова — первые результаты совместного с «КП» расследования о гибели туристов в 1993 году на Хамар-Дабане.

- Журналист и телеведущий Леонид Парфенов анонсировал перезапуск своего авторского проекта «Намедни».

- Страсти по «Евровидению»: Украина никуда не едет. А как там наш Сережка?

- Возрождение шоу «Последний герой»: шабаш в тропиках.