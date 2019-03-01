2019-03-01T20:50:28+03:00
Глядя в телевизор
Егор АРЕФЬЕВСергей ЕФИМОВ

«Евровидение»: Украина никуда не едет. А как там наш Сережка?

Обсуждаем главные телесобытия недели в подкасте «Глядя в телевизор» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные телесобытия недели в подкасте «Глядя в телевизор» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные телесобытия недели в подкасте «Глядя в телевизор» Радио «Комсомольская правда»

«Евровидение»: Украина никуда не едет. А как там наш Сережка?

00:00
00:00

Главные темы:

- Перевал Дятлова, Бурятия edition. Вчера и сегодня на канале «Россия 1» в ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова — первые результаты совместного с «КП» расследования о гибели туристов в 1993 году на Хамар-Дабане.

- Журналист и телеведущий Леонид Парфенов анонсировал перезапуск своего авторского проекта «Намедни».

- Страсти по «Евровидению»: Украина никуда не едет. А как там наш Сережка?

- Возрождение шоу «Последний герой»: шабаш в тропиках.

Скачать передачу [mp3, 42.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на рассылку радиопередачи «Глядя в телевизор», чтобы не пропускать новые выпуски

Слушайте также

07:30
21:30
16 Февраля 2019 18:05 - 18:31

Глядя в телевизор

Тема: Коррупция! Деньги! Любовь! "Год культуры" - комедия о русской жизни, которая рассмешила Путина.

В студии: Егор АРЕФЬЕВ, Сергей ЕФИМОВ

В гостях: Валерия ШКИРАНДО, Мария АХМЕТЗЯНОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Константинополь отказался обсуждать раскол церкви на Украине на всеправославном уровне
Украина получила кредит в Германии на полмиллиарда евро
Евросоюз потребовал от Польши не начинать стройку канала, против которого протестуют экологи
Три самолета НАТО провели разведку у российских границ
Порошенко сообщил, что его уже "задолбали" коррупционеры
Российский рынок акций завершил неделю снижением
Климкин: Черное море будет Бермудским треугольником для России
ОЗХО обнародовала итоги расследования "химатаки" в Думе
Роспотребнадзор намерен провести дополнительную вакцинацию от кори в регионах
Cпецпредставитель США заявил, что Вашингтон не занимается подготовкой военного вторжения в Венесуэлу
Еще один кандидат в президенты Украины готов сняться с выборов в пользу Гриценко
Захарова: «Отношение к русскому языку и культуре в Белоруссии вообще несопоставимо с ситуацией на Украине»
Россия не признает решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза"
Мария Захарова: украинцы — это великий народ, который был предан собственными политиками
Захарова заявила, что западные дипломаты жалуются на антироссийские санкции
Захарова: Россия ведёт собственное расследование «дела Скрипалей»
Российские лыжники стали вторыми на чемпионате мира в Австрии
В Венесуэле заявили о готовности республики поставлять нефть в Россию
Аскольд Запашный: Многоженство - гораздо более здоровая форма взаимоотношений, чем однополые браки
Пушкинский музей намерен купить оригинал картины Тициана
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Минкультуры: Третьяковка должна принять исчерпывающий комплекс охранных мер
В Индию вернулся плененный Пакистаном пилот
Лидер КНДР встретился с руководством Вьетнама
США расширили санкции в отношении Венесуэлы