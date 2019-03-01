«Евровидение»: Украина никуда не едет. А как там наш Сережка?
Обсуждаем главные телесобытия недели в подкасте «Глядя в телевизор» Радио «Комсомольская правда»
«Евровидение»: Украина никуда не едет. А как там наш Сережка?
Главные темы:
- Перевал Дятлова, Бурятия edition. Вчера и сегодня на канале «Россия 1» в ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова — первые результаты совместного с «КП» расследования о гибели туристов в 1993 году на Хамар-Дабане.
- Журналист и телеведущий Леонид Парфенов анонсировал перезапуск своего авторского проекта «Намедни».
- Страсти по «Евровидению»: Украина никуда не едет. А как там наш Сережка?
- Возрождение шоу «Последний герой»: шабаш в тропиках.