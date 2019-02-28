СЕГОДНЯ 01:00 2019-02-28T20:56:56+03:00

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах

Запад переписывает историю российского освоения Арктики 00:00 00:00

Главные темы:

- Запад переписывает историю российского освоения Арктики.

- Кто вот уже несколько десятилетий сталкивает между собой Индию и Пакистан?

- 1 марта 1949 года была проведена денежная реформа, в результате которой были снижены цены.

- Александр III: почему император-миротворец сумел избежать войн, но не смог спасти страну от голода?