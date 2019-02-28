Запад переписывает историю российского освоения Арктики
Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»
Запад переписывает историю российского освоения Арктики
Главные темы:
- Запад переписывает историю российского освоения Арктики.
- Кто вот уже несколько десятилетий сталкивает между собой Индию и Пакистан?
- 1 марта 1949 года была проведена денежная реформа, в результате которой были снижены цены.
- Александр III: почему император-миротворец сумел избежать войн, но не смог спасти страну от голода?