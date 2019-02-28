2019-02-28T20:56:56+03:00
Предыстория: мысли, факты, суждения
Иван ПАНКИНПавел ПРЯНИКОВ

Запад переписывает историю российского освоения Арктики

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактахРассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»

Запад переписывает историю российского освоения Арктики

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Главные темы:

- Запад переписывает историю российского освоения Арктики.

- Кто вот уже несколько десятилетий сталкивает между собой Индию и Пакистан?

- 1 марта 1949 года была проведена денежная реформа, в результате которой были снижены цены.

- Александр III: почему император-миротворец сумел избежать войн, но не смог спасти страну от голода?

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23 Июля 2018 21:05 - 22:04

Предыстория: мысли, факты, суждения

Тема: Украинские власти утверждают, что Илья Муромец родился под Черниговым. Русский богатырь пополнит ряды проекта Антироссия?

В студии: Иван ПАНКИН, Павел ПРЯНИКОВ
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