СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-04T12:59:46+03:00

Обсуждаем самые интересные утренние новости с Сергеем Красновым и Вероникой Борисенковой в подкасте «ПодЗарядка» Радио «Комсомольская правда»

Россияне отмечают Масленицу. Какие блины у вас самые любимые? 00:00 00:00

- Начальник ГИБДД России Михаил Черников устроил жёсткий разнос руководителю ГАИ Волгоградской области из-за низкой эффективности работы и оттока кадров. А кисловодские полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за пьяную езду.

- В России отмечают Масленицу. Главный диетолог Минздрава призывает не переедать блинов на Масленицу. Какие блины у вас самые любимые? Эксперты составили индекс блина на Масленицу. Себестоимость одного блина с икрой в Москве составит 102 рубля, в Сочи – 127 рублей, в Петербурге 140 рублей, в Пензе 142 рубля, в Тюмени 149 рублей.

- Инспектор гаджетов.

- Минздрав назвал три главных психических расстройства россиян.

- В соцсетях массово набирает обороты челлендж, в котором детям швыряют кусок сыра на лицо. Множество роликов появляется в Instagram.

По хэштегу #cheesechallenge можно найти сотни видео, на которых родители швыряют собственным детям на лицо кусок сыра и предлагают над этим посмеяться.

- Дави на газ. Названа дата запуска нового мобильного приложения для оформления ДТП. Обновленный УАЗ Хантер - уже в продаже. А что в нем нового? Объявлены российские цены на паркетники Chery Tiggo 7.

- Алкоголь полезен, но только пожилым. Самое большое количество смертей, связанных со злоупотреблением спиртным, случается среди сравнительно молодых людей.

- Туристы назвали лучшие маршруты для путешествий по России. Лидирующую позицию занимает Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба сервиса Momondo.

- Коридоры власти. Радуясь визиту Путина, российские спортсмены сломали стол.

- В Сети обсуждают слова экс-жены бывшего депутата Госдумы о "нищебродах".

- Универсиада в Красноярске: как выступают российские спортсмены.