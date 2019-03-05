СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-05T12:16:07+03:00

Обсуждаем самые интересные новости вместе с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Сергей Зверев устроил на Красной площади пикет против строительства завода на Байкале, а испанские СМИ «разоблачили» ложь Сталина о взятии Берлина 00:00 00:00

Главные темы:

- Стилист и шоумен Сергей Зверев вышел на Красную площадь с одиночным пикетом против строительства завода по розливу воды на Байкале. Завод планируют построить в поселке Култук. Если верить «Википедии», то Сергей Зверев является уроженцем этого поселка.

- В 2018 году Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы потратил 101 миллион рублей на данные операторов связи о перемещении горожан по движению их SIM-карт. Эти данные помогают бизнесу оценить рентабельность торговой точки в конкретном месте.

Операторы фиксируют данные о перемещении людей на метро и общественном транспорте. Эти данные учитываются при прокладке метро, реконструкции и строительстве магистралей, развитии внутренней сети дорог. Геоаналитика помогла отказаться от дорогих и очень приблизительных моделей транспортного планирования.

- Одна из крупнейших газет Испании, издание ABC, выпустила материал под названием «Ложь Сталина о взятии Берлина, в которую вы верили 70 лет». Его автор Мануэль Вильяторо разобрал постановочную фотографию с водружением советского флага над Рейхстагом, ставшую символом победы над нацизмом.

Ранее в феврале резонанс в России вызвала другая статья ABC, прославлявшая «Голубую дивизию» — испанское добровольческое формирование, сражавшееся на стороне Германии во Второй мировой войне.

А что мы с вами сами помним про взятие Берлина и что расскажем нашим детям? Или их воспитает интернет? Что надо делать, чтобы этот бред иностранных СМИ не заглушил подвиг советских воинов и граждан?

- Вот это кино! Главные кинопремьеры недели.

- Платёжная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты — аналог Apple Pay и Samsung Pay.

- Обзор прессы.

- Как в Красноярске проходит Универсиада.

- Сервис «Яндекс.Такси» будет предоставлять клиентам больше информации о водителях, следует из сообщения компании. В данных заказа появится фотография водителя и его карточка с рейтингом, данными о количестве поездок и комплиментах от других пассажиров. Сейчас «Яндекс.Такси» указывает только имя и номер телефона водителя, а также данные его автомобиля и название таксопарка, в котором он зарегистрирован.

- Дави на газ. Автомобили Volvo не поедут быстрее 180 км/ч. Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России. Открылся Женевский автосалон.

- Руководитель отдела нормативно-правового обеспечения Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос" Станислав Жарков в беседе о реновации в Москве в Facebook назвал живущих в хрущевках людей скотобазой.

- Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя. Об этом радио КП рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В этом году власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров через систему казначейства. Если долги есть, чиновники смогут сразу приостановить лицензию. А для магазинов это значит - запрет на продажу алкоголя в течение одной-двух недель.

- Официальный инстаграм группы Prodigy сообщил о смерти солиста. А, по-вашему, сейчас есть звезды, о которых после их смерти будут говорить "умер легендарный певец/музыкант/артист"?

- Коридоры власти.

- Один из лучших Биошоколадов Европы приходит на Российский рынок.