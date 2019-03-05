Сможет ли цифровизация дорог повысить безопасность движения
Обсуждаем в подкасте «Россия в движении» Радио «Комсомольская правда»
Сможет ли цифровизация дорог повысить безопасность движения
Гость программы: Антон Замков, генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
Россия в движении Сможет ли цифровизация дорог повысить безопасность движения.В студии - генеральный директор РТ-Инвест Транспортные системы и директор ассоциации Цифровой транспорт и логистика Антон Замков. Ведущие: Антон Челышев и Наталья Агре.