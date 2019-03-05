2019-03-05T20:20:06+03:00
Россия в движении
Антон ЧЕЛЫШЕВНаталья АГРЕ

Сможет ли цифровизация дорог повысить безопасность движения

Сможет ли цифровизация дорог повысить безопасность движенияСможет ли цифровизация дорог повысить безопасность движения

Обсуждаем в подкасте «Россия в движении» Радио «Комсомольская правда»

Сможет ли цифровизация дорог повысить безопасность движения

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Гость программы: Антон Замков, генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

Россия в движении Сможет ли цифровизация дорог повысить безопасность движения.В студии - генеральный директор РТ-Инвест Транспортные системы и директор ассоциации Цифровой транспорт и логистика Антон Замков. Ведущие: Антон Челышев и Наталья Агре.

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