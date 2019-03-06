Разговор к 8 марта: кому проще вести бизнес - мужчинам или женщинам
Разбираемся в подкасте «Бизнес и немного личного» Радио «Комсомольская правда»
Разговор к 8 марта: кому проще вести бизнес - мужчинам или женщинам
Главные темы:
- Разговор к 8 марта: кому проще вести бизнес - мужчинам или женщинам. Обсуждаем с Любовью Клепиковой, предпринимателем, основателем компании "Фотокартон".
- Новый список Форбс подтвердил, что интернет - лучшая площадка для предпринимателей.
- Как преодолеть препятствия на пути к увеличению доли несырьевого экспорта. Эксперт: Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса.