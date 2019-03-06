СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-06T13:59:19+03:00

Разговор к 8 марта: кому проще вести бизнес - мужчинам или женщинам

Разговор к 8 марта: кому проще вести бизнес - мужчинам или женщинам 00:00 00:00

Главные темы:

- Разговор к 8 марта: кому проще вести бизнес - мужчинам или женщинам. Обсуждаем с Любовью Клепиковой, предпринимателем, основателем компании "Фотокартон".

- Новый список Форбс подтвердил, что интернет - лучшая площадка для предпринимателей.

- Как преодолеть препятствия на пути к увеличению доли несырьевого экспорта. Эксперт: Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса.