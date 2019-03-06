2019-03-06T13:59:19+03:00
Бизнес и немного личного
Евгений БЕЛЯКОВ

Разговор к 8 марта: кому проще вести бизнес - мужчинам или женщинам

Разговор к 8 марта: кому проще вести бизнес - мужчинам или женщинамРазговор к 8 марта: кому проще вести бизнес - мужчинам или женщинам

Разбираемся в подкасте «Бизнес и немного личного» Радио «Комсомольская правда»

Разговор к 8 марта: кому проще вести бизнес - мужчинам или женщинам

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Главные темы:

- Разговор к 8 марта: кому проще вести бизнес - мужчинам или женщинам. Обсуждаем с Любовью Клепиковой, предпринимателем, основателем компании "Фотокартон".

- Новый список Форбс подтвердил, что интернет - лучшая площадка для предпринимателей.

- Как преодолеть препятствия на пути к увеличению доли несырьевого экспорта. Эксперт: Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса.

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