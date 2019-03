9 Март 15:03 2019-03-09T19:18:48+03:00

Ксения Собчак и Максим Виторган больше не вместе. Теперь — официально. 00:00 00:00

Главные темы:

- В субботу, 9 марта, скончался Владимир Этуш - известный российский актер театра и кино. Ему было 96 лет.

- Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы. На сей раз отличился -депутат Гасан Набиев. На очередном заседании Волгоградской областной Думы он сказал все что думает про людей, которые получают пенсию в 8 тысяч рублей.

- Как Венесуэла пережила "конец света": люди радовались жизни, несмотря на закрытые магазины и неработающие светофоры. В Венесуэле произошел самый мощный за всю историю страны блэкаут, или как там называют это - апагон. Жизнь в Боливарианской Республике буквально встала – не работали магазины, кафе, госучреждения. Электричество пропало в 20 из 23 штатах страны.

- Депутаты одобрили законопроекты об оскорблении власти и фейковых новостях. Если юридическое лицо нарушит закон повторно или создаст трудности для работы объектов промышленности, инфраструктуры, жизнеобеспечения, банков, то ему грозит штраф вплоть до миллиона рублей, при серьезных последствиях — до 1,5 миллиона рублей. Во втором чтении приняли поправки, которые позволяют зарегистрированным электронным СМИ оперативно удалять неправдивые новости и таким образом избегать денежных взысканий.

- Певец Сергей Лазарев сегодня, в 16 часов представит песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле. "Момент наступил: мы представим российскую песню для "Евровидения" в субботу, 9 марта, в 16:00. Я надеюсь, вам всем понравится эта композиция так же сильно, как и мне, когда я впервые ее услышал. Для меня это новое путешествие, и я очень взволнован", — написал Лазарев в своем Instagram. Лазарев в этом году представит Россию на "Евровидении", которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Ранее артист рассказал, что песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. В 2016 году Лазарев занял на "Евровидении" третье место с песней You're the Only One.

- Уникальный Bugatti за 1,2 млрд. Выпущен автомобиль в единственном экземпляре, и его уже продали за 16 с половиной миллиона евро - это более 1 миллиарда рублей. Производитель заявляет, что это первый новый автомобиль в мире, который продали за такие деньги. Автомобиль построили для Фердинанда Пиха – внука основателя Porsche Фердинанда Порше, четверть века управлявшего концерном Volkswagen. Но это не совершенно новая модель, а доработанный вариант суперкара Chiron (Широн). Она отличается от своего донора иным кузовом, вручную выполненным из углепластика.

- "Он мне больше не нужен". Китаянка отказалась от сына из-за плохой оценки.

- Сегодня в Конаково Тверской области состоялся самый массовый в России рыболовный фестиваль "Народная рыбалка", главный приз которого - автомобиль DATSUN.

- Шарпей и овчарки попали в список запрещенных к выгулу без поводка собак. В России появился список потенциально опасных собак. Его разработало Министерство внутренних дел. По сути, это, по словам МВД - дополнение и приложение к закону “Об ответственном обращении с животными”, который был принят совсем недавно. Всего в списке - 69 пород собак. Среди них — американский бульдог, доберман-пинчер, кавказская овчарка, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, ротвейлер, черный терьер, шарпей и другие. Проект постановления запрещает выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключение - только если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, которая принадлежит владельцу. Однако, не все кинологи приняли этот список положительно. Например, некоторые уже сказали, что их удивляет включение в реестр опасных пород - шарпеев, которые по мнению специалистов совершенно не агрессивны и являются собаками-компаньонами.

- Ксения Собчак и Максим Виторган больше не вместе. Теперь — официально.