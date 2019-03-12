2019-03-12T14:34:51+03:00
Личные деньги
Евгений БЕЛЯКОВ

Глава ФАС заявил о двукратных переплатах населения за услуги ЖКХ, а 1 километр самой дорогой трассы России обойдётся в 12 миллиардов рублей

Обсуждаем всё, что касается наших финансов, в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем всё, что касается наших финансов, в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем всё, что касается наших финансов, в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»

Глава ФАС заявил о двукратных переплатах населения за услуги ЖКХ, а 1 километр самой дорогой трассы России обойдётся в 12 миллиардов рублей

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Главные темы:

- Глава ФАС заявил о двукратных переплатах населения за услуги ЖКХ. А вы сколько платите за коммуналку?

- Дорога на триллион: 1 километр самой дорогой трассы России обойдётся в 12 миллиардов рублей.

- Впервые россияне потратили за февраль больше денег, чем за январь. С чем это связано? А вы подсчитываете, сколько потратили?

- Как преодолеть препятствия на пути к увеличению доли несырьевого экспорта. Эксперт: Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса.

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