СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-12T14:34:51+03:00

Обсуждаем всё, что касается наших финансов, в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»

Глава ФАС заявил о двукратных переплатах населения за услуги ЖКХ, а 1 километр самой дорогой трассы России обойдётся в 12 миллиардов рублей 00:00 00:00

Главные темы:

- Глава ФАС заявил о двукратных переплатах населения за услуги ЖКХ. А вы сколько платите за коммуналку?

- Дорога на триллион: 1 километр самой дорогой трассы России обойдётся в 12 миллиардов рублей.

- Впервые россияне потратили за февраль больше денег, чем за январь. С чем это связано? А вы подсчитываете, сколько потратили?

- Как преодолеть препятствия на пути к увеличению доли несырьевого экспорта. Эксперт: Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса.