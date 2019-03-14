2019-03-14T18:14:05+03:00
Предыстория: мысли, факты, суждения
Иван ПАНКИНПавел ПРЯНИКОВ

Сталин, вопреки расхожему мнению, не был мистиком. Но артефактами и тайными обществами активно интересовался

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»

Сталин, вопреки расхожему мнению, не был мистиком. Но артефактами и тайными обществами активно интересовался

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Главные темы:

- Сталин, вопреки расхожему мнению, не был мистиком. Артефакты и тайные общества он искал для того, чтобы ликвидировать любые непартийные организации.

- Где спрятано золото Третьего рейха?

- Как и современные олигархи, Николай II держал значительные капиталы за границей, например, в Англии.

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Предыстория: мысли, факты, суждения

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В студии: Иван ПАНКИН, Павел ПРЯНИКОВ
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