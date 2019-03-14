Сталин, вопреки расхожему мнению, не был мистиком. Но артефактами и тайными обществами активно интересовался
Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»
Сталин, вопреки расхожему мнению, не был мистиком. Но артефактами и тайными обществами активно интересовался
Главные темы:
- Сталин, вопреки расхожему мнению, не был мистиком. Артефакты и тайные общества он искал для того, чтобы ликвидировать любые непартийные организации.
- Где спрятано золото Третьего рейха?
- Как и современные олигархи, Николай II держал значительные капиталы за границей, например, в Англии.