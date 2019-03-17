2019-03-17T17:19:34+03:00
Темы дня
Вероника БОРИСЕНКОВА@radio_kp

Темы дня : Смертельная красота: Ушла из жизни Юлия Началова. Ей было всего 38 лет. что привело к трагедии?

Юлия НачаловаЮлия НачаловаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вероника Борисенкова с главными новостями дня

Темы дня : Смертельная красота: Ушла из жизни Юлия Началова. Ей было всего 38 лет. что привело к трагедии?

00:00
00:00

Главные темы:

- Не стало певицы Юлии Началовой, она скончалась накануне. Ей было всего 38. Врачи неделю боролись за ее жизнь. Причиной смерти стала остановка сердца.

- Премьер-министр Новой Зеландии получила послание от террориста за несколько минут до нападения на мечети в Крайстчёрче. По словам Арден, ее канцелярия была одним из 30 адресов, по которым Таррант отправил свое послание. «Ни места нападения, ни каких-либо других деталей „манифест“ не содержал», — подчеркнула премьер-министр. Арден добавила, что ее канцелярия уведомила службу безопасности о письме Тарранта через две минуты после того, как получила его по электронной почте. 28-летний Брендон Таррант — единственный подозреваемый в нападении на мечети в городе Крайстчёрч, в результате которого погибли, по последним данным, 50 человек.

- Власти хотят создать условия, чтобы в страну на жительство приехали от 5 до 10 миллионов мигрантов. Причем, желательно, близкой ментальности, из Украины, Молдавии, Казахстана и Узбекистана.

- Крым отмечает годовщину присоединения к России. Дата на этот раз юбилейная. 5 лет исполнилось с момента референдума, на котором жители полуострова - большинством - голосов - высказались за возвращение в состав нашей страны. За» проголосовали почти 97% тех, кто пришел на участки. Явка превысила 83%. Уже через два дня был подписан договор о включении Республики Крым и города Севастополя в состав федерации. С тех пор 18 марта стал официальным праздником, выходным днем и ежегодно отмечается как День воссоединения Крыма с Россией.

Скачать передачу [mp3, 31.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
12 Марта 2019 15:33 - 15:45

Темы дня

Тема: Следствие просит суд арестовать мать брошенной в квартире на севере Москвы девочки, а Минтруд назвал самые трудные профессии для трудоустройства

В студии: Александр РОГОЗА, Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Вучич играл в шахматы, пока протестующие осаждали его резиденцию
Данные с «черных ящиков» указали на сходство двух авиакатастроф с Boeing 737 MAX 8
Матч Спартак - Зенит: битва двух столиц завершилась вничью 1:1
Вучич через парадный вход покинул президентский дворец в Белграде
Вучич предсказал свою победу в случае проведения внеочередных выборов в Сербии
Два человека пострадали при взрыве в центре Лос-Анджелеса
Вещи Майкла Джексона убрали из детского музея после скандальных обвинений
Матч Спартак - Зенит: первый тайм встречи завершился вничью 1:1
Вучич пообещал пресекать любое насилие на акциях протеста в Сербии
В Белграде протестующие окружили управление полиции
Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве
Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США
В Совфеде поддержали идею подключения Китая к переговорам США по разоружению
Роскачество запустит мобильное приложение с информацией о винах
Матч Спартак - Зенит: Ракицкий, Азмун и Барриос начнут матч с первых минут у гостей
Венесуэльские военные сняли авиакрушение изнутри самолета
Матч Спартак - Зенит: в стартовом составе москвичей капитаном выйдет Глушаков, Жиго в запасе
В Кремле прокомментировали заявление Болтона о переговорах по разоружению
Болтон допускает переговоры США и РФ по разоружению
В Сирии из-за авиаударов международной коалиции погибли мирные жители
Порошенко пообещал «сделать шаги» для возвращения Крыма и Донбасса
В Киеве осквернили и ограбили храм Георгия Победоносца
Эксперт назвал действия протестующих в Сербии «попыткой госпереворота»
Поляки попросили США помочь взыскать репарации с России
В Мосгордуме прокомментировали предложение увековечить имя Началовой
Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки о жителях Крыма
Похороны Юлии Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище
Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь
Ученые назвали первые симптомы развития подагры