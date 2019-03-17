СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-17T17:19:34+03:00

Темы дня : Смертельная красота: Ушла из жизни Юлия Началова. Ей было всего 38 лет. что привело к трагедии? 00:00 00:00

Главные темы:

- Не стало певицы Юлии Началовой, она скончалась накануне. Ей было всего 38. Врачи неделю боролись за ее жизнь. Причиной смерти стала остановка сердца.

- Премьер-министр Новой Зеландии получила послание от террориста за несколько минут до нападения на мечети в Крайстчёрче. По словам Арден, ее канцелярия была одним из 30 адресов, по которым Таррант отправил свое послание. «Ни места нападения, ни каких-либо других деталей „манифест“ не содержал», — подчеркнула премьер-министр. Арден добавила, что ее канцелярия уведомила службу безопасности о письме Тарранта через две минуты после того, как получила его по электронной почте. 28-летний Брендон Таррант — единственный подозреваемый в нападении на мечети в городе Крайстчёрч, в результате которого погибли, по последним данным, 50 человек.

- Власти хотят создать условия, чтобы в страну на жительство приехали от 5 до 10 миллионов мигрантов. Причем, желательно, близкой ментальности, из Украины, Молдавии, Казахстана и Узбекистана.

- Крым отмечает годовщину присоединения к России. Дата на этот раз юбилейная. 5 лет исполнилось с момента референдума, на котором жители полуострова - большинством - голосов - высказались за возвращение в состав нашей страны. За» проголосовали почти 97% тех, кто пришел на участки. Явка превысила 83%. Уже через два дня был подписан договор о включении Республики Крым и города Севастополя в состав федерации. С тех пор 18 марта стал официальным праздником, выходным днем и ежегодно отмечается как День воссоединения Крыма с Россией.