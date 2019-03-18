Особый случай : Всё село ополчилось против 12-летней девочки, которая обратилась к Путину за помощью?

18 Март 17:03 2019-03-18T19:01:21+03:00

Антон Арасланов и Екатерина Белых распутывают деревенский детектив и разбираются в причинах смерти Юлии Началовой

Всё село ополчилось против 12-летней девочки, которая обратилась к Путину за помощью? 00:00 00:00

Главные темы:

- Волчанка, диабет, подагра... Почему ни врачи, ни связи, ни деньги не смогли спасти Юлию Началову?

- Всё село ополчилось против 12-летней девочки, которая обратилась к Путину за помощью?