Особый случай : Всё село ополчилось против 12-летней девочки, которая обратилась к Путину за помощью?
Антон Арасланов и Екатерина Белых распутывают деревенский детектив и разбираются в причинах смерти Юлии Началовой
Всё село ополчилось против 12-летней девочки, которая обратилась к Путину за помощью?
Главные темы:
- Волчанка, диабет, подагра... Почему ни врачи, ни связи, ни деньги не смогли спасти Юлию Началову?
- Всё село ополчилось против 12-летней девочки, которая обратилась к Путину за помощью?