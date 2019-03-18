2019-03-18T19:01:21+03:00
Особый случай
Антон АРАСЛАНОВЕкатерина БЕЛЫХ (РЕЙФЕРТ)

Особый случай : Всё село ополчилось против 12-летней девочки, которая обратилась к Путину за помощью?

Антон Арасланов и Екатерина Белых распутывают деревенский детектив и разбираются в причинах смерти Юлии НачаловойАнтон Арасланов и Екатерина Белых распутывают деревенский детектив и разбираются в причинах смерти Юлии Началовой

Антон Арасланов и Екатерина Белых распутывают деревенский детектив и разбираются в причинах смерти Юлии Началовой

Всё село ополчилось против 12-летней девочки, которая обратилась к Путину за помощью?

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Главные темы:

- Волчанка, диабет, подагра... Почему ни врачи, ни связи, ни деньги не смогли спасти Юлию Началову?

- Всё село ополчилось против 12-летней девочки, которая обратилась к Путину за помощью?

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