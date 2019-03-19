2019-03-19T15:51:09+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Сергей Шойгу: «География – не история. Разных взглядов на нее быть не может!»

Сергей Шойгу уже 10 лет является президентом Российского географического общества.Сергей Шойгу уже 10 лет является президентом Российского географического общества.

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Сергей Шойгу: «География – не история. Разных взглядов на нее быть не может!»

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Главные темы:

- Мы привыкли воспринимать Сергея Шойгу как достаточно сурового человека. Что логично – роль Министра обороны, командующего одной из самых сильных армий в мире – обязывает... Но на его лице всегда появляется романтическая улыбка, когда он размышляет о другой своей роли. Своеобразной «общественной нагрузке», которая, несмотря на всю занятость, Сергею Кужугетовичу в радость. Речь идет о работе в качестве Президента Русского географического общества, которое он возглавляет с 2010 года. Именно с этого момента начался настоящий ренессанс РГО.

Интересно, как рассказывает Сергей Шойгу у Русского географического общества несмотря на все политические заявления и ситуацию в мире, очень обширные контакты. Практически нет границ.

- Ушел из жизни Марлен Хуциев. Легендарный советский режиссер скончался этим утром. Ему было 93 года. Вспоминаем лучшие работы Хуциева, которые полюбили российские зрители.

- Отношения России и Украины могут наладиться после президентских выборов.

Прекрасное заявление в Кремле, мимо которого мы просто не можем пройти мимо. У пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили прогноз на выборы на Украине. Так вот, по словам дмитрия Пескова Россия надеется, что главой государства там станет "президент Мира". То есть человек, который нацеленный не на конфронтацию, а на выстраивание мира со всеми странами, в том числе и с Россией.

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