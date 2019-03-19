Сергей Шойгу: «География – не история. Разных взглядов на нее быть не может!»

Мы привыкли воспринимать Сергея Шойгу как достаточно сурового человека. Что логично – роль Министра обороны, командующего одной из самых сильных армий в мире – обязывает... Но на его лице всегда появляется романтическая улыбка, когда он размышляет о другой своей роли. Своеобразной «общественной нагрузке», которая, несмотря на всю занятость, Сергею Кужугетовичу в радость. Речь идет о работе в качестве Президента Русского географического общества, которое он возглавляет с 2010 года. Именно с этого момента начался настоящий ренессанс РГО.

ЛУЧШИЙ УЧЕБНИК БЫЛ В СССР

– Сергей Кужугетович, начнем с азов. Любой гражданин России обязан знать географию родной страны. Изучает он ее прежде всего по учебникам. Однако как раз по поводу учебных пособий к Вам недавно обратились преподаватели. В конце прошлого года Министерство просвещения сократило почти в два раза перечень учебников, закупаемых за счет бюджета. Среди прочего были исключены пять из семи линий учебников по географии для 5–9-х классов. И это произошло несмотря на предложения Президента Путина вернуть географию во все классы в объеме не менее двух часов в неделю. Можно ли как-то повлиять на эту ситуацию?

– Действительно, Председатель Попечительского Совета РГО Владимир Владимирович Путин дважды поднимал проблемы обучения географии. И дал конкретные поручения: разработать концепцию учебников и увеличить количество часов преподавания географии в школе. Я вас уверяю, эти поручения будут выполнены.

Ситуация, о которой написали мне учителя, – прямое следствие вмешательства полиграфистов. Потому что производство учебников – это большие деньги. Но бизнес не должен вмешиваться в систему обучения. Полиграфисту все равно, что печатать. А нам не все равно, по каким пособиям учить детей.

Что в этой ситуации нужно сделать? Еще раз обсудить список учебников по географии, собрав всех причастных, за исключением тех, кто имеет хоть какое-то отношение к полиграфии. И провести конкурс на право печати.

Во время интервью в московской Штаб-квартире РГО.

Кстати, в качестве примера можно взять учебники географии СССР. Очень хорошие были книги. Во всяком случае, мы по ним учились и многого добились...

– В современных учебниках что конкретно не нравится?

– Где-то – политизация, где-то – проявление личного отношения автора к той или иной теме. Но на географию разных взглядов быть не должно! Это не история! Волга впадает в Каспийское море, за Уралом находится Азия, а до Урала – Европа – какие здесь могут быть другие мнения? Всю географическую науку надо преподавать в едином ключе. Концепция уже готова. Мы представили ее Министру образования и, думаю, найдем общий язык.

ИДЕАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

– По учебнику ясно. А каким должен быть преподаватель географии? Вы, кстати, помните своего учителя?

– Конечно! Человек невероятно обаятельный. И настоящий учитель географии, точнее учительница, потому что пробуждала любовь к своей стране. А из этого произрастает все остальное. Учитель должен побуждать смотреть фильмы по своей теме, штудировать учебники, разбудить любопытство к познанию. Это самое сложное, чему нужно научить.

Идеальный учитель должен так преподнести информацию: «Вот широта, за которой жить практически невозможно, но побывать там следует хотя бы раз в жизни, потому что... и т.д.».

– Напоминает стиль, в котором работают многие участники конкурса РГО «Лучший гид России».

– Точно! Они, кстати, в каком-то смысле тоже преподают географию – интересно рассказывают об уникальных местах, привлекают туристов. Почему бы не использовать их истории на уроках географии, дополняя учебный материал? Это было бы не только познавательно, но и приближало бы нас к представлению об идеальном учебнике.

Во время эксклюзивной авторской экскурсии для прессы в рамках проекта "Лучший гид России". Фото пресс-службы РГО

ОТ КАЖДОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛЬЗА

– Вы уже 10 лет являетесь Президентом РГО. Что из экспедиций больше всего запомнилось? И с чего надо сдуть пыль и продолжить изучать?

– Стряхивать пыль можно много с чего. Спросите 10 студентов, какими маршрутами доставлялась иностранная военная помощь в СССР во время войны? Хорошо, если ответит хоть один!

– Вы имеете в виду ленд-лиз?

– Именно! Удивительная история, если начать ее изучать. Как в тех невероятно сложных условиях – кругом война, места дикие, расстояния огромные, да еще и суровая зима в придачу – сумели проложить воздушную дорогу через Аляску, Чукотку, Якутию, север Иркутской области – Красноярский край с выходом на Красноярск. И поставить по этой трассе только на территории СССР пять перегонных полков. Пять! Да еще за такое сжатое время! Для меня и сегодня это непостижимо.

Многое из ленд-лизовских артефактов еще можно найти и отправить в музей. Ребята Красноярского отделения РГО готовят большую экспедицию по поиску судна «Тбилиси» с военным грузом, которое затонуло в Карском море в 1943 году.

Члены отделения РГО на Северном флоте подняли с другого затонувшего корабля танки «Шерман». Мало того – они еще их и «оживили». Машины на ходу, стреляют! Даже боеприпасы смогли восстановить!

Таких вещей неизведанных много. Вот недавно мы вручали премии РГО. И первое место в номинации «Лучшая экспедиция по России» получила замечательная красноярская экспедиция «Борт Тюрикова»... Представьте, с 1947 года самолет «Дуглас» целехонький пролежал в тундре. Безо всякой ржавчины – такая вот природная консервация. Ребята его нашли, вывезли каким-то удивительным способом. Мы им поможем в дальнейшем восстановлении борта.

– «Комсомолка» первой написала об этой экспедиции. И на днях нашла пассажиров «Дугласа»! Причем благодаря Вашему выступлению по телевидению. Семья – муж, жена и ребенок шести лет – летели на том самолете. Они кучу подробностей рассказали...

– О, как интересно! Обязательно почитаю!..

Вот это из того, что особо запомнилось. Теперь насчет проектов, которые можно было бы и нужно было бы возродить. Главная задача – чтобы они все имели глубокий смысл. А то сейчас многие экспедиции являются какими-то популистскими пиар-проектами. Настоящая же экспедиция всегда совмещает и познавательную часть, и историческую, и реальную пользу несет.

Фото: Личный архив

Примером такой экспедиции могло стать изучение железной дороги из Норильска на Уренгой. Почти 800 км по тундре. Ее строительство было начато на севере довольно давно.

Сергей Шойгу и главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

– Эта, которую называют «мертвая дорога»?

– Кто-то так назвал... Но ведь ее еще до революции планировали. Если к этому вернуться, то можно понять, для чего она создавалась, какую пользу может принести, нужна сегодня или нет.

– А она нужна?

– Я думаю, что нужна. А дальше специалисты в области экономической географии могут посчитать, сколько это будет стоить, за сколько она окупится и т.д. Параллельно мы восстановим и историю этого строительства: кто, когда и как проектировал...

Фото: Личный архив

Простой вопрос опять же задайте студентам: чем отапливается Норильск – крупнейший город за полярным кругом?

– Газом!

– Правильно! Газом с местных месторождений. А если мы обратим внимание на Камчатку, то обнаружим, что там тоже есть месторождение газа. Но традиционно туда продолжают завозить уголь и мазут с Большой земли. Экономико-географы обязаны решать такие задачи. И РГО сегодня задумывается над этим. И таких экспедиций много.

Во время интервью в московской Штаб-квартире РГО.

– Экономика все-таки не так увлекательна... Душа требует экспедиций, в которых есть открытия, приключения.

– Можем идти в другую сторону – историко-познавательную. У нас готовится сейчас экспедиция в Туву, на мою родину. Мы надеемся на массу открытий, потому что там сразу несколько слоев истории – на десятки лет работы археологам. Там есть самый древний из всех обнаруженных скифских курганов – Туннуг. Представьте – IX-VIII века до нашей эры. Под его каменной насыпью – островки вечной мерзлоты, так что есть вероятность обнаружить нетронутые захоронения. Подобное уже находили в Горном Алтае. Там обнаружили тело девушки, которое уцелело в леднике.

Международная археолого-географическая экспедиция «Кызыл - Курагино». Фото Антона Агаркова

– Та самая Алтайская принцесса?

– Так ее назвали. Она настолько хорошо сохранилась, несмотря на тысячелетия, некоторые даже поднимают вопрос клонирования. Этого не будет, конечно, но и так все невероятно интересно! Потому что мы можем заглянуть в самую глубину веков и понять, как и чем жили люди.

– Есть же еще прикладные экспедиции общемирового значения.

– Да, изучение Фукусимы из их числа. Три экспедиции провело РГО совместно с Росгидрометом и Государственным океанографическим институтом. Исследовали последствия цунами, которое разрушило атомную станцию в Японии, измеряли радиацию...

ГОЛЛИВУД ОТДЫХАЕТ

– Вернемся к «Борту Тюрикова». На вручении премии РГО участникам экспедиции Вы обратились к Никите Михалкову с предложением экранизации этой истории...

– Потому что это сюжет голливудского уровня! Сценаристы сидят, что-то из головы выдумывают, но зачем – жизнь гораздо интереснее!

– А есть еще истории из жизни РГО, которые достойны экранизации?

– Их достаточно! Очень хочу, чтобы экранизировали историю Миклухо-Маклая. Юрий Соломин, конечно, снял фильм в советские времена. Но слишком многое осталось за кадром. Приключения героя-ученого заслуживают хорошего и подробного сериала. Ведь к нему прислушивались главы государств, великие люди. Человек реально останавливал войны!

Другая история, которая абсолютно не раскрыта, – это опять же ленд-лиз!

– Есть интересный фильм, снятый при участии РГО: «Алсиб – секретная трасса».

– Хороший фильм. Но мы только-только приподняли занавес над этой темой. А там столько материала, столько судеб! Как наши офицеры жили, летали, терялись, выживали. Вдумайтесь – пролететь от Аляски через Чукотку и Якутию без GPS! Шли исключительно визуально. Потерял «мамку» – ведущий самолет – и тебе конец!

Об этом можно много рассказывать и много снимать. Не только про Алсиб, но и про морские арктические конвои на Мурманск, и о поставках грузов по Трансиранскому маршруту – от восточного побережья США, через Иран и Каспий.

Президент РГО Сергей Шойгу и волонтеры экспедиции "Кызыл-Курагино". Фото пресс-службы РГО

РУССКИЙ КОВЧЕГ

– Есть еще один удивительный проект РГО «Русский ковчег». Как он продвигается?

– Он не чисто наш, но мы его поддерживаем. Потому что для таких проектов нужны люди уровня Миклухо-Маклая – и у нас они есть! Это проект развития Сибири в виде экономического прорыва и создания новых центров развития за пределами европейской части России. Здесь и строительство новых магистралей, и увеличение грузопотоков на запад – восток – север, и переработка полезных ископаемых, добываемых как сейчас, так и в будущем.

Это регион с избыточным производством электроэнергии. Так что там можно строить еще много больших предприятий. Собственно, многое и было начато в советское время. Но перестройка помешала завершить...

Там такие огромные проекты, как экскаваторный завод, Минусинский электрокомплекс, крупные комплексы по обработке цветных металлов, строительство развязки Тайшет – Междуреченск с выходом на БАМ и Транссиб для увеличения грузопотока на десятки миллионов тонн, КАТЭК, Березовская ГРЭС, Назаровская ГРЭС. Все это увязывается в один большой проект, который и можно назвать этим самым «ковчегом».

Фото: Личный архив

КРУЧЕ ОЛИМПИАДЫ

– Кроме РГО существуют географические общества других стран. Как вы с ними взаимодействуете? Или здесь тоже навредили санкции?

– Слава богу, здесь санкций нет. Есть личные контакты – еще с советских времен. У нас много друзей за рубежом. Хороший пример такой дружбы – Вторая археологическая экспедиция в Туву, о которой я уже говорил. Она инициирована членом Попечительского Совета РГО господином Фредериком Паулсеном. Он не гражданин России, но очень любит нашу страну, много делает для нее. Я надеюсь, что после моих слов на него не будут наложены санкции.

Сегодня у нас хорошие отношения с Францией, с Китаем. Так, в рамках акции «Географический диктант» с нами сотрудничало 99 стран! Не всякая олимпиада может похвастаться таким количеством участников!

Фото: Личный архив

– Кстати, о диктанте. В этом году он будет проходить уже в пятый раз – какие выводы?

– Главный вывод – надо развивать это направление. Раздвигать рамки – как географические, так и возрастные. И, естественно, рамки познаний. Приятно видеть, что приходят целыми семьями.

– Приятно, наверное, что и армия активно участвует.

– Очень! Больше 100 тысяч военнослужащих вызвались написать диктант в прошлом году. Впервые акцию проводили в Сирии. Не остались в стороне и другие наши базы за рубежом. На кораблях даже писали! Мы поняли, что люди тянутся к этим знаниям, и не только географическим. Поэтому провели первый военно-исторический диктант.

– Знания улучшаются год от года?

– Средний балл географического диктанта растет. Начинали мы вообще с двойки. Сейчас вышли на твердую тройку. В прошлом году мы впервые разбили задания на две части: первая – полегче, вторая – посложнее. По первой части имеем средний балл 56, по второй – где-то 47. Но будем улучшать успеваемость.

Сергей Шойгу осматривает маяк на острове Большой Тютерс. Фото Вадима Гришанкина

ЗАГАДОЧНЫЙ ОСТРОВ

– Государство сейчас очень активно участвует в развитии Арктики. Как помогают ученые РГО?

– Не менее активно. В Арктике множество наших компаний – «НОВАТЭК», «Роснефть». Их работа немыслима без исследования морского пути, продолжительности навигации. Вот мы и выпустили в позапрошлом году Арктический атлас под главной редакцией Первого Вице-президента РГО академика Николая Касимова, который занимался этим достаточно давно.

Помимо этого у нас идут экспедиции. С одной стороны, они носят образовательный характер, с другой – исследовательский. Делаются они в основном совместно с нашим Северным флотом. Из последних примеров – экспедиция на самый край Новой Земли. Мы и технику испытывали, и экологическую обстановку изучали, и историей Великой Отечественной занимались – там обнаружены места базирования немецких войск, остатки их техники.

В этом году у нас будет большая экспедиция на Землю Франца-Иосифа. Там, кстати, тоже был немецкий отряд. Поразбираемся, с какой целью их там высадили.

Продолжается работа на Новосибирских островах, на острове Врангеля, на мысе Шмидта, на острове Среднем.

– Ну и конечно, нельзя не вспомнить две масштабные экспедиции на курильский остров Матуа...

– Это одно из тех удивительных мест, куда я мечтаю попасть. В конце Великой Отечественной войны там находился большой японский гарнизон, были построены аэродром, мощные укрепления, целый подземный город. Зачем-то были проложены мощные высоковольтные кабели. Что они питали? И вообще – откуда саму энергию брали? Загадок еще огромное количество, которые надо разгадывать.

– Хочется, наверное, прежде всего самому в поисках ответов остров изучить?

– Ну а вы как думаете? Разве я не член Русского географического общества?

САМАЯ КРАСИВАЯ СТРАНА

– Фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» за короткий срок стал одним из престижнейших в мире! Десятки тысяч участников. Но нам кажется, один фотограф зря в нем не участвует... Короче, появятся ли когда-нибудь там и ваши фотографии?

– Очень хочется поучаствовать. Однако по правилам не положено. Но, может быть, с друзьями и коллегами подумаем и сделаем свою выставку. Покажем, что тоже умеем кое-что, хотя и не являемся профессиональными фотографами.

– Там не профессия, там душа.

– Ваша правда. Конкурс очень душевный. Ценный еще и тем, что многие фото сделаны в очень труднодоступных местах. Но благодаря искусству участников их могут увидеть все! Мы делаем даже специальную подборку фотографий, которые отправляем на наши базы, корабли, подводные лодки, в госпитали. Я благодарен за это РГО. Может быть, эти фотографии и есть ответ на вопрос: с чего начинается Родина. Эти снимки дают понимание, какая она прекрасная, огромная и что лучше ее нет в мире.

– Еще же можно успеть прислать на конкурс свои снимки?

– Да, до 31 марта есть время. Заходите на сайт photo.rgo.ru – там вся информация. Кстати, у нас новая номинация в этом году – «Снято на смартфон» и еще отдельный фотографический конкурс для деток. Так что ждем самых красивых снимков «Самой красивой страны».

ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ

– Если бы Вы оказались на необитаемом острове, то какое послание в бутылке отправили бы человечеству?

– Я летаю много, сверху вижу если не все, то многое, потому хочется всему человечеству сказать: «Кончайте гадить, ребята!» Особенно в Арктике! Хорошо, что есть РГО и Северный флот, которые сейчас там проводят большую уборку. С территорий, где базируются наши военные, в этом году полностью вывезем весь мусор. Это тысячи тонн металла, остатки самолетов, вездеходов...

– Бочки, наверное?

– Это вообще отдельная история! Пользуясь случаем, я бы хотел сказать слова благодарности и морякам Северного флота, и тыловым службам, и волонтерам. Благодаря им Арктика становится чище. Сделали специальное оборудование, прессуем эти бочки. Туда везем один груз, оттуда вывозим горы ржавого металла. Очень приятно рассматривать целые альбомы «было» – «стало»...

Когда мы прилетели на Землю Франца-Иосифа, увидели бескрайнее поле этих бочек. Именно тогда Президент России принял решение о начале программы по очистке Арктики. Меня очень радует, что здесь работает много добровольцев. Эти люди не бизнесом занимаются, а планету спасают.

– Начинается 2019 год, в каких экспедициях Вы надеетесь поучаствовать?

– По службе планирую побывать на Новосибирских островах. На плато Путорана дважды чемодан паковал. Северный флот там разворачивал экспедицию, высаживались передовые отряды. Но не случилось. В этом году кровь из носу я туда попаду. Конечно, очень хочу на Матуа полететь все-таки... И появились еще два острова, до которых тоже хочу добраться.

– Какие?

– Не скажу! Я же знаю, что вы туда вперед меня поедете, памятную доску повесите и скажете: «Ждем!»

– Но ведь памятная табличка все равно будет от РГО в честь первооткрывателей этих островов.

– Ну, вот я слетаю на разведку и место подберу.

Подготовили Владимир СУНГОРКИН и Евгений САЗОНОВ.

«Комсомолка» рекомендует: «Охотское море. Географическая энциклопедия» – этот красочный альбом, созданный совместно «Комсомольской правдой» и РГО, стал лауреатом международного конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия-2018» в номинации «Лучшая краеведческая книга». Купить издание можно на сайте shop.kp.ru!

«Охотское море. Географическая энциклопедия»

12+ АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.