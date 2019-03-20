2019-03-20T22:25:46+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Каждый пятый самозанятый оказался таксистом, а Путин предложил распространить «ипотечные каникулы» на действующие договоры

Каждый пятый самозанятый оказался таксистомКаждый пятый самозанятый оказался таксистомФото: Андрей ГРЕЧАННИК

Елена Афонина - с главными новостями дня

Каждый пятый самозанятый оказался таксистом, а Путин предложил распространить «ипотечные каникулы» на действующие договоры

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Главные темы:

- Путин предложил распространить "ипотечные каникулы" на действующие договоры. Сегодня Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил так называемые "ипотечные каникулы". Президент предложил распространить их не только на новые договоры об ипотечном кредитовании, но и на уже действующие.

- Совет Госдумы обсудит вопрос о взыскании компенсации с Украины за экономические потери Крыма. Те потери, которые республика понесла за 23 года пребывания в составе Незалежной. К этой работе Дума привлечет экономистов, Российскую академию наук, представителей Крыма, чтобы вместе изучить ситуацию в Крыму и Севастополе и выйти на подписание итогового документа.

- Каждый пятый самозанятый оказался таксистом.

- Глава Республики Алтай подал в отставку. Кто следующий?

- Проблема: в России за одну и ту же работу женщинам платят меньше, чем мужчинам. И этот дисбаланс собирается устранить Министерство труда и социальной защиты.

- ВЦИОМ опубликовал результаты опроса на тему равноправия. Получилось, что более половины россиян за полное равенства прав и обязанностей мужчин и женщин. Так, 62% опрошенных считают, что нужно стремиться к полному равенству права мужчин и женщин, а полное равенство обязанностей поддерживают 59% россиян.

- Сборная России готовится к матчу с командой Бельгии. В четверг, 21 апреля, сборная России проведёт свой первый матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

- «Юля победила рак»: Егор Иващенко рассказал об исповеди Началовой.

- Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур команды в 2019 году станет последним.

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